Parejo: "No sé que rival prefiero en el sorteo de Copa, cualquiera te puede ganar"

El capitán del Valencia CF, Dani Parejo, compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna para hablar, entre otros asuntos, sobre la épica clasificación del equipo para las semifinales de la Copa del Rey, y del partido del próximo sábado en Mestalla ante el Real Madrid. "Estamos contentos. Costó mucho, sufrimos, pero para estar en semifinales hay que pasarlo mal. Estamos contentos y reforzados porque estar en semifinales de Copa no es sencillo. Ya hay dos favoritos que no están, Real Madrid y Atlético. No sé que rival prefiero en el sorteo. Se ha demostrado que cualquiera te puede ganar. Ahora tenemos que ir a muerte a por las dos competiciones, la Liga y la Copa, no hay que priorizar ninguna. Estamos en una situación privilegiada, terceros en Liga y a dos partidos de una final", explicó.

Preguntado por si el Valencia es favorito para el partido del sábado ante el Real Madrid, Parejo señalaba que "jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, que parece que no está bien porque cayó eliminado, pero si miras todo y aunque estemos por delante en la tabla el favorito es el Real Madrid por todo un poco. Si queremos tener nuestras opciones va a ser importante que Mestalla esté como está siendo hasta ahora, que es un plus para nosotros y un inconveniente para el rival. Desde el primer partido el ambiente en Mestalla se vivía un ambiente distinto al de los dos últimos años que fue muy duro y el estadio empuja mucho. Es de agradecer porque nos dan la vida"

Sobre si el Valencia se siente vigilado por los árbitros, como ya advirtió Marcelino, Parejo comentaba que "no tenemos un problema con los árbitros. Ellos hacen su trabajo que es intentar hacerlo lo mejor posible. Unas veces aciertan y otras te perjudican. Sí que es cierto que somos los que más amonestaciones llevamos y eso me asombra. No somos un equipo agresivo ni violento y llevamos muchas tarjetas"

La charla con Parejo giró hacia su renovación. "A día de hoy no sé nada. Siempre he sido claro. No me gusta ni soy un tipo de persona que quiera estar al tanto de todo. Pero a día de hoy no tengo ni idea. estoy tranquilo, feliz y contento, si llega una oferta habría que verla y estudiarla. Estamos muy bien aquí y yo al Valencia CF le debo muchísimo", dijo.