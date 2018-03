Rodrigo desoye el interés de la Premier: "Mi único objetivo es disfrutar en el Valencia CF"

Rodrigo Moreno se ha convertido en la referencia ofensiva del Valencia CF. Sus 13 goles no han pasado desapercibidos para Julen Lopetegui que lo ha convocado para los partidos amistosos que España juega ante Alemania y Argentina, y el futbolista es uno de los serios aspirantes a estar en el próximo Mundial de Rusia. Pero el magnífico rendimiento de Rodrigo no solo no ha pasado desapercibido para el seleccionador nacional, sino que varios clubes de la Premier League han puesto sus ojos en el futbolista. Según informaba días atrás el sitio web "Calciomercato", el Tottenham, Everton y Brigthon estarían interesados en su fichaje.

Rodrigo, que renovó su contrato en noviembre pasado hasta el año 2022 con una sustancial mejora de salario, tiene una claúsula blindada: 120 millones de euros. Pese a ello, desde Inglaterra se confiaba en poder entrar a negociar con el Valencia CF. Sin embargo, el propio futbolista desoye los cantos de sirena que llegan desde Inglaterra y se centra tanto en lograr los objetivos con el Valencia CF como en la selección española. El delantero asegura que su deseo es continuar en Mestalla la próxima temporada: "He renovado este mismo año. Mi único objetivo es seguir a este nivel y disfrutar del Valencia", afirmó en declatraciones a Radio Marca.

Preguntado por su presencia en el Mundial, Rodrigo confiaba en poder estar en Rusia. "Va a depender mucho de lo que pase de aquí a final de temporada. Todo está siendo muy positivo y por eso repito convocatoria. Estoy a un grandísimo nivel y merezco estar aquí. Hay un gran competencia, hay gente que va y viene y el seleccionador está tratando de ser lo más justo posible. Tengo que estar a mi mejor nivel para estar en la lista final", señaló.