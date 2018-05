Marcelino: "El Valencia CF del año que viene será más fuerte que el actual"

¿Qué evolución le ha visto al Villarreal respecto a su etapa, parece que conserva la esencia de equipo vertical y veloz?

Han pasado casi dos temporadas. Tuvimos una etapa bastante exitosa. El Villarreal es un equipo consolidado, con un aumento progresivo de presupuesto. Es un conjunto con buen juego, muy competitivo y muy difícil de vencer. Ha perdido algunos partidos en casa, pero ha ganado a rivales como el Atlético. Pero no tengo argumentos suficientes para responder cómo ha evolucionado.

Te clasificaste para la Champions y te echaron. ¿Hay ánimo de revancha?

Quienes me conocen saben que no soy rencoroso. Miro poco atrás y al pasado. Me trataron muy bien, tanto las personas del club como la afición, por su trato y cercanía. Me queda todo lo bueno. Surgió un desencuentro y optaron por prescindir de mí. Me fijo en lo bueno que me tocó vivir.

¿Qué pasó? Fue una decisión muy drástica.

Una desavenencia y una decisión del dirigente. Pasamos de estar en Segunda a la Champions, con unas semifinales de Europa League y de Copa entre medias. El trato fue agradable, me quedo con eso de casi 4 años.

¿Cómo fue la reunión con Peter Lim?

Fue como siempre que nos reunimos con Peter. Cordial, amable, también analizamos la trayectoria del equipo, hablamos de fútbol, de la vida, de jugadores. Cuando finalicemos esta campaña, será el momento de planificar el futuro.

¿Se queda con sensaciones positivas de esa reunión?

Mi sensación desde que llegué es que nos escucha, nos deja trabajar, opinar y decidir. Siempre nos motró total apoyo para dejar trabajar. La plantilla será más fuerte que la actual.

¿Se habló de su contrato?

Nunca en ninguna reunión con Peter hablamos de mi contrato, de una posible ampliación o de posibilidades económicas de mi contrato. Ahora no ha sido una excepción.

¿Le han dicho ya que Kondogbia se queda?

Conmigo se dialogan situaciones contractuales. No puede haber nadie que dude que Kondogbia es un pilar imprescindible.

¿Le altera el amistoso en Arabia Saudí?

Es un compromiso del club y lo asumimos de buen grado, es un viaje largo pero estamos para cumplir los compromisos del Valencia.

¿Es más milagroso ir de Segunda a la Champions con el Villarreal o del 12 a la Champions con el Valencia?

Buena pregunta. Es más difícil esto, no llega a un año y teniendo enfrente equipos consolidados, con mayores inversiones, y aquello con el Villarreal fue en tres temporadas y media. Tiene mucho mérito, no hay situaciones en las grandes ligas de pasar del 12 al 4, tal vez solo el Leicester. Cuando ocurre de forma esporádica tiene mayor importancia.

¿Prefiere que gane el Betis en Bilbao para obligarse a vencer al Villarreal?

Siempre prefiero que los rivales no ganen, si pierden o empatan, bienvenido sea. Afrontaremos el partido sin mirar otros resultados, sin depender de nadie. Esa es la aspiración, ilusión y ambición para afrontar el partido.

Javi Jiménez. ¿Cómo está? ¿Ha pedido jugar con el filial?

Seguimos muy de cerca la recuperación de este futbolista joven, se fue incoporando a los entrenamientos y lo beneficioso es que cuente con minutos para recuperar el ritmo competitivo. Tiene ficha B así que el próximo fin de semana jugará con el filial.