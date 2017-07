El PP y Cs se desmarcan del acuerdo para dedicar una calle a Miguel Ángel Blanco tras solicitarla

La unanimidad de las distintas fuerzas políticas con las víctimas de ETA no fue posible en el pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento de València. La moción que presentó Compromís como alternativa a las mociones de Ciudadanos y PP solicitando una calle para Miguel Angel Blanco, el concejal del PP de Ermua de cuyo secuestro y ejecución por ETA se acaba de cumplir una década,no fue apoyada por la oposición, a pesar de conceder la calle al político vasco. La oposición se abstuvo en la propuesta de acuerdo que incluía también la concesión del reconocimiento a otras víctimas de la banda terrorista asesinadas en València como Ernest Lluch, Tomás y Valiente o Josefina Carreras, o víctimas de delitos de odio como el joven activista de izquierdas Guillem Agulló o el militante del Moviment Comunista del País Valencià Miquel Grau.

La concejala de Cultura, Gloria Tello, tildó de «inmoral y oportunista la iniciativa de PP y Ciudadanos. «Focalizar en una sola persona los homenajes ningunea al resto de víctimas», en total 829 de las que 31 fueron asesinadas en Valencia. La concejala de Compromís reconoció que el asesinato de Blanco supuso un punto de inflexión y el nacimiento del espíritu de Ermua de unidad frente al terrorismo, si bien insistió en que no se pueden discriminar a una víctimas en relación a otras. En la misma línea se pronunció la portavoz socialista, Sandra Gómez.

La concejala Amparo Picó (Ciudadanos) afirmó que el secuestro y posterior ejecución de Miguel Ángel Blanco se convirtió en referente. «Les guste o no fue la sociedad española la que lo convirtió en un icono», destacó Picó. El concejal del PP Eusebio Monzó, reprochó a Tello la controversia por el reconocimiento a un «hecho histórico», de «una persona que unió a toda España contra el terrorismo». «No hay problema en que si usted quiere traiga propuestas para dedicar calles a otras víctimas», destacó Monzó, cuyo grupo, sin embargo, acabó absteniéndose en la propuesta del Govern de la Nau para dedicar una calle a Blanco y a otras víctimas valencianas de ETA.

En este debate ha intervenido también la primera teniente de alcalde y portavoz del PSPV, Sandra Gómez, para indicar, «fuera de cuestiones partidistas», que en la lucha contra el terrorismo y el reconocimiento de todas las víctimas no hay nombres que puedan tapar el dolor de todas las familias afectadas. En este sentido, defendió que piense en «todas, sin admitir ningún tipo de diferencia».

Eusebio Monzó justificó después la abstención en una cuestión de formas. «Es una forma de desaprovechar una oportunidad. El asesinado de Miguel Ángel Blanco es un hecho que marca un antes y un después y su figura es un símbolo de lo que pasó después. El hecho de que fuera un concejal del PP es algo totalmente irrelevante. Como si lo hubiese sido de cualquier otro partido. ¿Para qué, en el pleno, llega el equipo de gobierno con una propuesta diferente? Eso es restarle importancia y trascendencia a lo que habíamos planteado inicialmente. Si ellos llegan al siguiente pleno con esa idea de dedicar o mejora otras calles, lo habríamos aprobado sin dudar. No entendemos aparecer de repente con esa alternativa».

En términos parecidos se expresaron en Ciudadanos, donde aseguraron que «la abstención está motivada en que la nueva moción no tocaba. Se ha pedido la calle a Miguel Ángel Blanco porque se cumplía el 20 aniversario y porque marca un punto de inflexión en la historia. No es de recibo, de repente, crear una propuesta paralela. Lo que tenían que haber hecho es presentarla en septiembre. Y, sin duda, la habríamos apoyado. No hay nada en contra de nadie», incidieron.

La única moción que salió ayer adelante de forma unánime fue la Ciudadanos para instar a la Generalitat a aumentar los recursos sanitarios de urgencias. La concejala de Sanidad, Maite Girau, recalcó que la conselleria de Sanidad estará muy receptiva, al tiempo que reprochó la situación de recortes e infrafinanciación por parte de los gobiernos del PP. El Govern de la nau sacó adelante en solitario una moción sobre soporte a las ayuda autonómicas para el copago farmacéutico.