Procesan a la socialista Gómez por injurias a la popular Simón

El Juzgado de Instrucción 21 de València ha decidido procesar a la vicealcaldesa de València, Sandra Gómez por presuntas injurias a la concejala del PP, Beatriz Simón, en la comisión de investigación del Ayuntamiento de València sobre el «caso Taula». En el auto de la jueza Nuria Soler, que no es firme y puede ser recurrido, se considera que estos hechos pueden ser «constitutivos de infracción penal» por parte de Sandra Gómez, por lo que acuerda el inicio de un procedimiento abreviado y da diez días a las partes para que soliciten el archivo de la causa o la apertura de juicio oral o, incluso, la apertura de nuevas diligencias.

Los hechos que se enjuiciarán se produjeron, según recuerda el auto, durante la sesión de la comisión de investigación del Caso Taula en la que comparecía el asesor del grupo popular, Luis Salom, el 5 de julio de 2016. «Cuando Sandra Gómez se encontraba interrogando a Luis Salom, afirmó que, según algunos testimonios, la señora Simón proponía su empresa a su núcleo de confianza para blanquear dinero a través de sus proveedores». La reacción de Simón fue inmediata e interpuso una demanda contra la vicealcaldesa, que es la que ha desembocado en la apertura del procedimiento judicial. Los hechos, a juicio de la jueza de Instrucción 21, «lesionaron la dignidad de la señora Simón, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación».

La concejal del PP de València Beatriz Simón aseguró ayer que pedirá la apertura de juicio. La edil del PP, investigada en el caso Taula, explic que la denuncia no es por denunciar la corrupción, como defiende Gómez, sino por «mentir y llevar datos falsos a una comisión de investigación». «En una comisión se quiere saber la verdad y no se puede decir que hay una cosa en el sumario que no está», señaló.

Por su parte, Sandra Gómez anunció que recurrirá el auto por el que se la procesa por supuestas injurias a Simón y advirtió que «ninguna denuncia del Partido Popular impedirá que siga defendiendo a los valencianos y valencianas». «No van a amedrentarme ni a silenciarme porque se trata de una cuestión de convicción política», aseveraba. La portavoz socialista considera «intolerable» que los concejales del PP utilicen la justicia para intentar coaccionarla e «impedir que defienda los intereses de los y las valencianas que vieron cómo se vinculaba el Ayuntamiento a casos de corrupción por la gestión del PP».