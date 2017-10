El ayuntamiento activa hoy el dispositivo de Todos los Santos

La ubicación del día de Todos los Santos en mitad de la semana (el día 1 cae en miércoles) hace prever que la visita a los cementerios de la ciudad sea especialmente escalonada. Tanto es así, que el ayuntamiento no sólo ha dado a conocer ya el Bando correspondiente a esta festividad, sino que éste entra en vigor hoy mismo. No sólo se tiene en cuenta el fin de semana previo, que se prevé de una gran afluencia, sino el inmediatamente anterior, el que tendrá lugar del 20 al 22. Se entiende que la afluencia descenderá durante las jornadas laborables siguientes, pero uno de los consejos implícitos, especialmente en el caso de las personas mayores, es no esperar a la jornada del 1 de noviembre si no es estrictamente necesario, para evitar las aglomeraciones.

El Bando de todos los Santos intenta regular lo que puede ser un caos, especialmente de tráfico, que va agravándose conforme se acerca el plazo final. El Cementerio General, sobre todo, tiene unas plazas de aparcamiento limitadas y durante estas fechas quedarán habilitados todos los espacios que existen para ello. El consistorio multiplicará la frecuencia de las líneas de autobuses y creará, como en otras ocasiones, una «lanzadera» desde la plaza del Ayuntamiento.

La concejala de Cementerios Pilar Soriano apelaba a «la colaboración de todos y el respecto a las regulaciones, que son fundamentales para garantizar las mejores condiciones posibles», en la que colaboran Policía Local y Movilidad.

El Cementerio del Cabanyal tendrá como entrada la principal, con salida por la «Capelleta» mientras que en el de Benimaclet se prohibirá el aparcamiento en el camino de Vera y el de Fuentes para evitar el colapso por la aglomeración de vehículos.