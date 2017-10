EU presenta un recurso contra las adjudicaciones sin concurso de la Emshi

El portavoz de EUPV en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y concejal en el Ayuntamiento de Silla, Valentín Mateos, anunció ayer, en una rueda de prensa conjunta con el secretario de organización, Toni Parrilla, la presentación de un recurso contencioso administrativo contra un acuerdo de la Junta de Gobierno de la Emshi, de mayo de 2017, por incumplimiento de los principios de publicidad y publica concurrencia y los correspondientes sobrecostes que se repercuten en la tarifa final.

En dicha Junta de Gobierno se aprobó por mayoría, con el voto en contra de EUPV, la adjudicación directa del desdoblamiento con Tubería entre Punto 0 y Puzol por un coste de 3.174.990 euros.

Según explicó Mateos en su comparecencia ante los medios de comunicación, "se trata del primer contrato de obra pública tras el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas, en junio de 2016, adjudicado directamente a EMIMET sin concurrencia pública contra el que presentamos un recurso de reposición, que fue desestimado a finales de julio". "Ahora hemos decidido acudir a la vía administrativa", explicó el portavoz de EUPV en la EMSHI.



Las observaciones

En concreto, el representante de la formación de izquierdas explicó que en dicho informe de la Sindicatura de Cuentas, emitido tras realizar una auditoría, se hacen una serie de observaciones entre las cuales cuestiona las encomiendas o adjudicaciones que hace la EMSHI, en este caso, a EMIMET.Valentín Mateos recordó que la Sindicatura de Cuentas ya venía advirtiendo desde hace tiempo de que no se estaban cumpliendo los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y no discriminación y que cualquier adjudicación que se hiciese bajo este procedimiento se separaba de principios básicos establecidos por la propia Ley de Contratos.

Sin embargo, «lo que hizo la EMSHI a raíz de este informe es plantear el asunto ante el Consell Jurídic Consultiu y esta institución emitió un informe que avaló la manera de seguir procediendo en estas adjudicaciones directas a EMIMET», afirmó. «Desde EUPV no compartimos estas maneras de trabajar porque no solo queríamos tirar al PP de las instituciones sino también las políticas que venían practicando los populares», argumentó Mateos, quien añadió que estas políticas proceden del pasado pero, "por desgracia, se siguen aplicando en determinadas administraciones de las que EUPV no quiere ser cómplice". Para EUPV estas contrataciones son "absolutamente irregulares".