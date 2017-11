Las paellas universitarias regalarán camisetas con mensajes contra el sexismo

Las paellas universitarias del próximo año serán un poco más amables. La organización del festival está llevando a cabo una campaña que conciencia a los estudiantes de disfrutar «de un ocio sin machismo» para conseguir un festival ajeno a los mensajes sexistas, habituales en los lemas de las camisetas de los diferentes grados universitarios.

Por la compra de una entrada al festival, la organización regala una camiseta con el lema «NO es NO. Paellas Universitarias sin mensajes machistas», un mensaje de calado que pretende hacer mella en la decisión de los estudiantes y grupos de amigos de elegir una frase para la camiseta que llevarán, como se ha hecho en ediciones anteriores. Con esto pretenden concienciar para optar por mensajes no sexistas y que no supongan ningún ataque a las mujeres.

Otra de las iniciativas que la organización Paellas Universitarias 2018 va a implantar en el festival es la de contar con varios «puntos violeta», espacios donde las mujeres podrán denunciar cualquier agresión sexual, situaciones de acoso y violencia física. De esta forma, los servicios de seguridad podrán actuar de forma prioritaria sobre ellos. Además, estos lugares contarán con profesionales con formación específica para informar y acompañar a posibles víctimas en caso de que sufran una agresión.

Con esta campaña, el objetivo de la organización es que las próximas paellas universitarias sean un ejemplo de evento multitudinario con valores, sin machismo, «y concienciados ante una lacra que afecta a toda la sociedad como es la violencia contra las mujeres», manifiestan.