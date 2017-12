Discurso íntegro de Sandra Gómez en la presentación de su candidatura

Texto íntegro leído por Sandra Gómez en la plaza del Ayuntamiento para anunciar su candidatura a la secretaría general del PSPV-PSOE en la ciudad de València.

Compañeros y compañeras,

Los socialistas de València tenemos una cita. Estamos convocados para elegir el rumbo que vamos tomar en los próximos meses para dirigirnos hacia 2019.

Este proceso llega tarde, los militantes de València teníamos que haber podido impulsar la renovación de nuestro partido mucho antes. Ese era el sentir colectivo de nuestro partido, y también el mío, pero la fecha de la votación no la marcamos nosotros.

Pero, precisamente como este proceso llega tarde, no empezamos desde cero. Este último año hemos trabajado duro para conseguir ser un partido útil para la ciudadanía, fuerte y valiente. Y de eso va el proyecto que hoy presentamos. Un proyecto que es útil a la ciudadanía porque no habla de lo nuestro ni en clave orgánica. Habla de lo que le preocupa a nuestros ciudadanos y ciudadanas y en clave política.

Queremos ser un partido que tiene como única prioridad a los valencianos y valencianas y con un único objetivo: mejorar la vida de las personas, en especial de las que más nos necesitan. Que nadie se equivoque. De lo que vamos hablar en los próximos meses es de esto y nada más. Porque lo orgánico nunca puede sustituir a lo político, si hiciéramos eso estaríamos asumiendo que este partido esta desconectado de la sociedad, que solo se preocupa por el mismo.

Y eso compañeros y compañeras no va con nuestros principios.

El partido socialista es la herramienta que fundó Pablo Iglesias hace 138 años para que cambiáramos la sociedad. Para hacerla más libre, más justa, más igualitaria. Este partido no es un fin en sí mismo, es el instrumento de transformación social de los y las socialistas.

Por eso este equipo de personas, sí tenemos un proyecto político. Un proyecto político que queremos presentar no solo a nuestros compañeros y compañeras sino a toda la ciudadanía.

Y queremos presentarlo aquí, en la plaza del ayuntamiento, ya que este es el lugar que ejemplifica el "porqué" de este partido. Este es el lugar desde el Ricard Pérez Casado y Clementina Rodenas fueron los arquitectos de la València con la que se identifican, aún hoy, los vecinos y vecinas. Alcaldes que por cierto, tenemos que recuperar como valores del partido.

Este es el lugar en el que este partido estuvo a la altura y alcanzó un pacto de izquierdas para que el cambio fuera posible y acabar con 24 años de gobiernos del Partido Popular. Desde donde día a día transformamos la ciudad con el objetivo de mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Es el lugar en el que se demuestra que a este partido le sienta mejor el gobierno que la oposición. Este es el lugar desde el que tenemos que superar la València postcorrupción. Este es el lugar desde el que tenemos que liderar la construcción de la València que queremos ser. La València de las oportunidades.

Porque muchas cosas han cambiado en 2 años. Esta ciudad está hoy mejor, sin duda, pero sabemos que tiene la capacidad de ir más lejos. Esta ciudad no quiere ni volver atrás, ni perder el tiempo en problemas estériles. Quiere y puede llegar más lejos.

Queremos proponer una València en positivo. Ese es el objetivo que debemos marcarnos los socialistas. Del mismo modo, que Pedro Sánchez acertó cuando dijo que quiere poner el PSOE rumbo a la Moncloa con él al frente. O que los socialistas valencianos acertamos con Ximo Puig al decidir que el partido era un instrumento para mejorar la vida de las personas.

Creo que los socialistas de València debemos liderar esa nueva València en 2019. Por eso, aunque este proceso llegue tarde proponemos a los socialistas de València que hagamos de la necesidad virtud. Que este proceso sirva para transformar al partido en la fuerza para ganar la ciudad en 2019.

Y llegamos a la fuerza.

Porque eso es lo que este proyecto les propone a nuestros compañeros y compañeras. Necesitamos un partido en la ciudad de València ambicioso. Que recupere el hambre de ganar. Que dé un paso al frente, porque hay muchas personas, socialistas de corazón, esperando a que en el centro de nuestras discusiones estén ellos y no nosotros.

Hay muchas personas esperando que no nos apartemos de este camino, de estas ideas socialistas, de esta ambición transformadora. Y, para seguir este camino, tenemos que transformar el partido en la ciudad.

Quiero un partido que abandone la apatía, quiero un partido a la vanguardia del PSPV. Recuperemos la ilusión, el convencimiento de que somos un partido fuerte, que puede recuperar la confianza, la credibilidad y la estima de la ciudadanía. Recuperemos el orgullo de ser socialista en València y que tenemos la fuerza necesaria para ganar Pero para ello tenemos que ser valientes.

Y este es el tercer y último punto. Esta es la única vez que me referiré a mí misma. Dicen que soy demasiado joven, que no tengo experiencia para dirigir este partido. Pero quizá tras años de oposición y malos resultados electorales haya llegado el momento de optar por otra cosa. Haya llegado el momento de optar por la valentía. Quizá no conozca toda la historia orgánica de este partido, pero creo que ha llegado el momento de mirar al futuro con contundencia, superar el pasado y no regocijarnos en nuestros propios errores.

Eso es a lo que yo me comprometo personalmente: a mirar solo al futuro. Y hacerlo con valentía.

Valentía para denunciar la corrupción, contra quien sea, valentía para defender ser un partido con voz propia en el gobierno y que colabora sin aceptar imposiciones. Valentía para defender la igualdad y la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanos frente aquellos que pretender atacarla. Y valentía para transformar este partido a un partido abierto, plural y diverso. Donde todo el mundo, todo es necesario.

Siempre he pensado que las cosas que de verdad valen la pena no puede hacerlas una sola persona. Por eso para seguir haciendo política, para poder liderar los cambios que mejoran la vida de los valencianos y valencianas, necesito a todos mis compañeros y compañeras. A los que quiero agradecerles muy especialmente que estén hoy aquí acompañándome y a los que no han podido venir o sumaremos en este camino.

Este es un proyecto de todas las sensibilidades del partido y de todas las agrupaciones. De Marítimo, València Nord, Ciutat Vella, Ruzafa, Jesús-Patraix, Benimaclet, Benimàmet y Abastos. Diferentes y diversos pero a los que nos unen 3 cosas: nuestra creencia en los principios socialistas, nuestra pasión por València y nuestra fuerza para ganar.

Este es un proyecto al que puede sumarse toda la militancia, que solo tiene una ambición, la mejor de todas. La ambición colectiva. Un partido de la militancia y para la ciudadanía. Un socialismo hecho desde València y para València. Un socialismo construido desde abajo hacia arriba, desde la militancia, desde las agrupaciones.

Desde que soy portavoz he visitado todas las agrupaciones varias veces, he hablado con la militancia para tomar las decisiones importantes en este ayuntamiento. Ahora, para hacer este proyecto voy a ir a todas las agrupaciones. Para hablar con cada uno de los militantes de la ciudad sobre el proyecto que impulsamos hacia 2019. Para que la militancia de València, desde aquí, decida libremente que camino quiere que cojamos. Con ilusión.

En conclusión, me presento a la Secretaria General como una militante cuyo único objetivo es trabajar desde los principios socialistas para mejorar la vida de las personas. Me presento para que transformemos este partido en la fuerza para ganar València en 2019.