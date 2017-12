"Nunca he entendido la bicefalia ni las candidaturas orgánicas"

A la presentación de la candidatura de Sandra Gómez acudieron destacados socialistas entre los que estaban Manolo Mata, Margarita Soler, Ximo Cádiz, Luis Lozano, Rocío Briones, Carmina del Río, Isabel Dolz y tres de los cuatro concejales que completan el Grupo Socialista del ayuntamiento: Vicent Sarrià, Ramón Vilar y Anaïs Menguzzato. No acudió Maite Girau, y es que tanto ella como el ahora gerente de la Fundación Deportiva Municipal, José Vicente Berlanga, más vinculado al «sanchismo», podrían encabezar una candidatura alternativa, en cuyo caso habría primarias el próximo 4 de febrero.

En cualquier caso, Gómez aseguró que quiere la secretaría general para ser candidata a la alcaldía y no para controlar el partido. Es más, no cree en la posibilidad que se había planteado de tener un secretario general y una candidata a las elecciones. «El partido socialista es el instrumento que tenemos para transformar la sociedad, no es un fin en sí mismo, por tanto nunca he entendido la bicefalia, nunca he entendido bien las candidaturas que sólo aspiran a los liderazgos orgánicos y no a los liderazgos políticos. El fin es transformar la sociedad», dijo.