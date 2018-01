Adiós a la corbata, hola al pantalón corto

El uniforme de la EMT se moderniza. Los conductores de la EMT dirán adiós a la corbata una vez se apruebe el nuevo convenio colectivo, pero además podrán elegir en verano entre vestir con pantalón largo o corto, o hacerlo con camisa o polo. El nuevo texto normativo también acaba con primas a directivos fuera de convenio.

A falta de la que Asamblea General de Trabajadores apruebe de manera oficial el convenio colectivo de EMT València, el nuevo texto que regirá a los empleados de la compañía municipal de autobuses traerá cambios significativos en la indumentaria de los conductores. Por primera vez se pondrá fin a la obligatoriedad de usar corbata en invierno, y los chóferes podrán elegir para el periodo estival vestir con pantalón corto y polo. La camisa o el chaleco seguirán formando parte del uniforme oficial.

Estas son algunas de las peculiaridades del nuevo convenio colectivo de la EMT, que se votará probablemente en la segunda quincena de enero tras el preacuerdo de cuatro de los cinco sindicatos del Comité con la dirección de la empresa. El nuevo texto será único y refundido, ya que los anteriores acuerdos marco se remontaban incluso a textos de 1944 de las anteriores compañías que explotaban el transporte urbano de la ciudad (CFTV hasta 1944 y Saltuv hasta 1986).

Lo cierto es que la nueva indumentaria que recoge el convenio de la EMT no es una propuesta de los trabajadores (centrados en reivindicar mejoras salariales y laborales), sino de la propia dirección, que quería «modernizar» el uniforme de sus conductores, cuya imagen ahora estará en mayor consonancia con los nuevos tiempos. No hay que olvidar que la vestimenta actual se rige por un artículo de hace 43 años... Como este país ya no es el de la familia Alcántara de la serie «Cuéntame», las nuevas prendas serán toda una revolución, no tanto por su aspecto, sino por el tiempo que hacía que no se actualizaban.

El actual uniforme constaba básicamente de dos pantalones, un suéter de pico o chaleco, tres camisas de manga larga, una chaqueta y una corbata para el invierno; y dos pantalones y tres camisas manga corta para el verano, donde no era obligatorio el uso de la corbata.

En el artículo 22 del nuevo texto los conductores disponen de dos pantalones largos, un suéter de pico o un chaleco y tres camisas de manga larga para el invierno (adiós a las corbatas), mientras que el uniforme de verano está compuesto por de dos piezas de pantalones, a elegir entre largos o cortos, y tres piezas, a elegir entre camisa y polo de manga corta.

En la actualidad, la empresa que suministra los uniformes es El Corte Inglés, fruto de un contrato que se firmó en 1991 y que se ha venido prolongando desde entonces. La intención de la empresa es sacar a licitación los nuevos trajes una vez se haya firmado el nuevo convenio. En ese concurso se establecerán las condiciones que deberá tener la nueva indumentaria, desde el color, al tipo de tela e incluso el diseño.



Fin a las primas opacas

El nuevo convenio colectivo de EMT también trae otras sorpresas, como por ejemplo la eliminación de las primas que los directivos cobran fuera de convenio (recriminadas por el Síndic de Comptes) y la obligatoriedad de hacer públicos los sueldos. No es la única cláusula que afectará a los empleados de mayor rango. La disposición adicional primera, referida al despido improcedente, acaba con el blindaje del que disponían los altos directivos de la empresa. Para ellos se acaba la posibilidad de ejercitar «la opción entre readmisión o indemnización».

Con la aprobación del nuevo texto también desaparecerán viejos artículos que tanto los sindicatos como la dirección consideraban obsoletos. Por ejemplo, estaban en vigor antiguos convenios en los que se regulaban los premios por «actos heroicos», aquellos en los que se valoraban como «los que con grave riesgo de su vida o integridad corporal realice un agente de cualquier categoría para evitar un accidente».

En cuanto a las condiciones laborales, el nuevo texto supone una subida salarial del 1,5% para el año 2017 y para los dos siguientes el máximo que marquen los Presupuestos Generales del Estado; además se reconocen todos los derechos perdidos por los trabajadores en años anteriores y que actualmente estaban en diversos procesos judiciales.