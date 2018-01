La Policía Local controla el estado de los vehículos más antiguos

La Policía Local de València ha puesto en marcha una campaña para verificar el estado de los coches que circulan por la ciudad, gran parte de los cuales acumula muchos años de vida y presentan unas condiciones muy deficientes de seguridad. En los controles que se iniciaron ayer y se prolongarán durante toda la semana, se revisa el estado de los neumáticos, frenos, luces, etc.

En esta campaña de la Policía Local, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), participan las ocho unidades de distrito, la División de Seguridad Vial y la Unidad de Convivencia y Seguridad. La campaña se centra, especialmente, en la antigüedad de los vehículos, que puede convertirse en un factor de riesgo al carecer de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente, además de los problemas derivados de su uso.

En los controles que se efectuarán durante toda la semana, los agentes de la Policía Local se fijarán en el buen funcionamiento de los elementos principales de seguridad del vehículo, como son los neumáticos, los frenos, las luces y la señalización. En el caso de los neumáticos, se vigilará que no lleven una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal de 1,6 milímetros, tal y como indica el propio testigo del neumático.

Sobre alumbrado y señalización, la Policía Local comprobará también que los vehículos tengan un mantenimiento correcto, y en cuanto a la regulación de los faros, que dispongan de luz suficiente y no deslumbren a otros conductores.



Cuidado con la matrícula

En esta campaña también se comprobará que las placas de matrícula estén perfectamente legibles y no estén deterioradas. El conductor deberá verificar que las placas no presenten obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, lo cual puede llegar a suponer una infracción de 200 a 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carnet.

Finalmente, se vigilará que los conductores lleven la documentación del vehículo en regla, al margen del preceptivo permiso de conducir, como el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de la ITV y la pegatina correspondiente visible en la luna delantera. La campaña se llevará a cabo hasta el próximo domingo, 21 de enero, y los controles se montarán aleatoriamente en todo tipo de calles y avenidas de la ciudad, con especial incidencia en las de mayor circulación.

Según la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el ayuntamiento siempre colabora con la DGT en este tipo de campañas. En este caso concreto, explica, se ha detectado que muchos vehículos antiguos no cumplen con las normas mínimas de seguridad. «No tienen una gran incidencia, pero la realidad es que muchos de estos vehículos no están bien. Y que tengan muchos años, no significa que puedan incumplir las normas. Estamos hablando de seguridad», recuerda.