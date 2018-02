Un juez obliga a la Fundación Deportiva a tener titulados en Educación Física

Un juzgado de lo Contencioso Administrativo ha dictado una sentencia que obliga a la Fundación Deportiva Municipal (FDM) a exigir la titulación de licenciado en Educación Física a los futuros jefes de sección cuya actividad tenga que ver directamente con la práctica deportiva. La sentencia se produce después de que el colegio oficial denunciara el incumplimiento de esta premisa en todos los cargos de la fundación y tras el rechazo de la entidad, recurriera a los tribunales.

Ahora esos tribunales le dan la razón, pero sólo parcialmente. En concreto, se exigirá la titulación a los jefes de sección de actividades deportivas y eventos deportivos, pero no al resto de áreas. Además, permite que los cargos actuales, algunos de los cuales llevan 20 años en sus puestos, sigan en los mismos, de manera que solo se impondrá la obligación del título en la futura Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

El PP lo advirtió

El concejal del PP Cristóbal Grau aseguró nada más conocer la sentencia que este pronunciamiento judicial «estaba cantado desde hace tiempo, y así se lo advertimos a la concejala de Deportes en una junta rectora de la Fundación». «Nuestra voluntad era que se hicieran las cosas bien, de acuerdo con la Ley, para que no existieran dudas sobre el organigrama, pero la señora Girau no quiso escucharnos y ahora tendrá que cumplir lo que le dice la sentencia», destacó.

En su conjunto, el edil popular cree que «esta sentencia es un toque de atención a la gestión de la Fundación Deportiva, que en aspectos como el de la organización de los recursos humanos, presenta un déficit notorio, porque se están tomando decisiones pensando más en el interés político que en mejorar las prestaciones del servicio público deportivo».

Desde la propia fundación, sin embargo, se asegura que la sentencia es incluso positiva para ellos, pues no afecta a los puestos de trabajo actuales y no hay ningún problema para que la nueva RPT incluya la titulación en las áreas estrictamente deportivas. De hecho, aseguran que no recurrirán este fallo judicial.