Colapso total en la ITV de Ondara: sin turnos hasta julio

«Es desesperante. Llevo días intentando conseguir en la web cita previa. Es imposible. Y cuando llego aquí, porque me habían comentado que quizá podía haber un hueco, me dicen que está todo copado y me señalan un cartel que indica que no quedan turnos y que esté pendiente de la web. También me dicen que no quedan citas hasta el mes de julio. Desesperante». Este es el testimonio de uno de los muchos vecinos de la Marina Alta que estos días se enfrenta al colapso de la ITV de Ondara. La saturación y la dificultad para lograr cita no son problemas nuevos. Pero ahora parece que se han vuelto a agravar. Que no se dé turnos hasta julio significa para muchos conductores meterse en pleno verano, época de mucho ajetreo en la Marina Alta, con la inspección caducada o a punto de caducar. Uno de los conductores que ha trasladado su «desesperación» a este diario advierte de que le dijeron que el 1 de mayo se abrirían las citas. «Consulto la web y ni el 1, ni el 2, ni el 3. No hay forma de lograr el turno. Tengo varios vehículos de trabajo y me urge pasar la inspección. No hay forma».

Cartel en el que se indica que no hay citas / alfons padilla. ondara

El cartel que recomienda que se consulte «regularmente» la web indigna. Los conductores advierten de que no pueden estar constantemente pendientes de pillar un turno. No entienden que se les despache con ese consejo de que se conecten una y otra vez para toparse siempre con la imposibilidad de lograr la cita previa. «Somos trabajadores y nos complican la vida».

Imagen tomada el viernes de los vehículos que esperaban para pasar la inspección / Levante-EMV

Este diario ya recogió en enero el testimonio de vecinos que habían optado por buscarse la vida en ITV de otras comarcas. Una de esas estaciones era la de Gandia, donde hay cuatro líneas con cita previa y una quinta en la que no hace falta tener turno. Pero desplazarse a la capital de la Safor significa perder una mañana o una tarde y para muchos conductores que son autónomos y no pueden faltar a su trabajo resulta un fastidio.

Diáspora a otras estaciones

Eso sí, tal como está de saturada la estación de Ondara, también aquí hay que armarse de paciencia. Otros vecinos se iban a la ITV de Benidorm. Ya entonces estos conductores exigían que «el desastre» se solucionara cuanto antes. Los plenos de los ayuntamientos aprobaron mociones en las que instaban al Consell a que arreglara inmediatamente el caos. Nada se ha avanzado.