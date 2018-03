Vuelta de tuerca de Benimàmet a Ribó

En el salón del Casino de Benimàmet no cabía ni un alma más. Incluso de pie, cientos de vecinos no quisieron perderse la puesta de largo de Benimàmet Poble, la comisión que está impulsando que se declare a esta pedanía como Entidad Local Menor. Tras perder la batalla en el Supremo por la segregación, todo el trabajo hecho desde hace casi 20 años les puede servir para conseguir más autonomía y, lo reclama todo el pueblo, más servicios. La Comisión Promotora explicó ayer en su multitudinaria audiencia que esperará hasta junio para que el gobierno de Joan Ribó lleve al Pleno la declaración de Entidad Local Menor para Benimàmet y si el alcalde no cumple la palabra que les dio, estudiarán reivindicaciones. Su ambición es alta: quieren elegir ya en las próximas elecciones a sus representantes y a su alcalde. El tiempo vuela y el Govern de la Nau deberá ponerlo en marcha cuanto antes.

En la reunión de ayer acudió la plana mayor del PP municipal, lo que demuestra que la cuestión es de suma importancia. Del gobierno municipal no se vio a ningún edil. El sentir general de la asamblea es de apoyo a la «independencia» del pueblo, pese a algunas dudas que rápidamente aclararon dos alcaldes que ya lo han logrado: Mareny de Barraquetes y El Perelló gestionan su propio presupuesto y servicios en colaboración con su ayuntamiento matriz, Sueca. «Es un beneficio total, pasar de nada a bastante», explicó el alcalde del Perelló, Andrés Fernández.