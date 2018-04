Ribó busca el apoyo del Consell Social de la Ciutat para pedir más inversión a Montoro

El Ayuntamiento de València ha convocado esta tarde el Consell Social de la Ciutat para tratar las inversiones reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado para la ciudad del Túria. "València ha sido injustamente tratada por el gobierno de Rajoy y es hora de unir fuerzas para reclamar una inversión igual que al resto de España", ha indicado el alcalde, Joan Ribó, quien mañana, miércoles, acudirá a Madrid para pedir al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, "que se tenga en cuenta a la Autoridad Metropolitana del Transporte" y que "se incorpore una enmienda que incluya la partida de 38 millones de euros".

El Consell Social de la Ciutat, que reúne a asociaciones vecinales, organizaciones sociales, económicas y profesionales de València, debatirá así su posicionamiento ante la reivindicación municipal. "València cumple todos los requisitos para tener el contrato-programa de movilidad metropolitana, pero el gobierno del Estado niega a los valencianos y las valencianas poder disfrutar de un transporte de calidad", ha indicado Ribó, que también ha recordado que la Comunidad Valenciana lleva cerca de 20 años con unas inversiones por habitante por debajo de la media del resto del Estado.

Los contratos-programa son subvenciones nominativas estatales que tienen la finalidad de financiar el transporte público regular de viajeros en áreas metropolitanas y tradicionalmente los requisitos para otorgarlos han sido la existencia de una entidad metropolitana de transportes, un plan de movilidad urbana y un sistema de transporte público complejo, con nodos ferroviarios y en autobús e integración tarifaria. En ese sentido, Ribó ha indicado que "València cumple los requisitos para obtener un contrato-programa que potencie el sistema de transporte público en el área metropolitana y reducir así el uso de vehículo privado, ya que desde el año pasado tenemos la Entidad Metropolitana del Transporte en marcha". En València ciudad los desplazamientos en vehículo privado son inferiores al 25 % del total; mientras que en el área metropolitana, donde se reclama esta financiación, el uso del vehículo privado es superior al 75 %. "València recibe cero euros del Estado para el transporte metropolitano frente a Madrid o Barcelona", que este año reciben 126,9 y 109,3 millones de euros, respectivamente, o frente a Canarias, que este año casi duplica la aportación del año pasado con 47 millones de euros.

Por eso, mañana miércoles, el alcalde de València acudirá, junto con otros alcaldes del área metropolitana, a Madrid para reclamar al ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se subvencione el transporte público metropolitano y trasladar también las conclusiones a las que llegue el Consell Social de la Ciutat. Así, según ha explicado el alcalde, "voy a Madrid, al ministerio de Hacienda, a defender los intereses de València y de los valencianos. Esta ciudad no se rinde, y no lo hará hasta que consigamos una partida esencial para el buen funcionamiento del transporte en toda el área metropolitana. Lo digo siempre: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos".

De hecho, el alcalde ha insistido: "quiero que el ministro de Hacienda nos oiga, que Rajoy atienda a València como se merece, y que los diferentes grupos parlamentarios sean capaces de empatizar con la situación de discriminación que está viviendo València desde hace décadas. No toleramos ni un paso más atrás, y espero que los grupos parlamentarios, y sobre todo los diputados y las diputadas valencianos, sepan también hacer pedagogía en sus respectivos partidos para superar esta situación de una vez por todas. Los 38 millones que como mínimo corresponden a València deben llegar ya".

Sectores estratégicos

Según los Presupuestos Generales del Estado de 2018, el gobierno central invierte 150 euros por cada habitante de la Comunidad Valenciana, 67 euros menos que la media estatal. Una cifra que, según expondrá el gobierno municipal en el Consell Social de la Ciutat, sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola del ranking de autonomías en materia de inversiones, sólo con Canarias y Navarra por detrás.

En cuanto al Corredor Mediterráneo, el gobierno municipal expondrá esta tarde en la reunión del Consell que sólo hay 1 millón de euros para un estudio previo en València y no se tiene en cuenta el túnel pasante y el soterramiento de las vías; mientras que sí que se contemplan 184 millones de euros para la operación Chamartín Norte y para el túnel Chamartín-Atocha (Madrid). "El Corredor Mediterráneo continúa sin ser una prioridad para el gobierno de Rajoy, frente a otros corredores como el Central y el Atlántico", ha dicho Ribó.

Además, entre otras cuestiones que se debatirán hoy en el Hemiciclo están las inversiones en sectores estratégicos, como por ejemplo el puerto y el aeropuerto. Así pues, el puerto de València (el primero de España en tráfico de contenedores) recibe una financiación de 46,2 millones de euros, frente a los 109,7 millones de euros del puerto de Barcelona y de los 73,4 del puerto de Huelva. La inversión en el aeropuerto de València se reduce en los presupuestos estatales al pasar de 9 millones de euros en 2017 a los 7,9 en 2018; frente al incremento de los aeropuertos de Madrid (de 23,3 millones de euros), Barcelona (de 5,3 millones) o Málaga (de 4,4 millones).

En materia cultural, Ribó también pedirá esta tarde el apoyo del Estado a la cultura valenciana al mismo nivel que en otras ciudades. En ese sentido, el Museo de Bellas Artes, segunda pinacoteca de España, recibe "sólo" medio millón de euros del gobierno del Estado, y "el IVAM o el Palau de les Arts son dos instituciones culturales que se quedan a la cola de inversiones por parte del gobierno de Rajoy".