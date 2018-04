Con el Día Mundial de la Bicicleta arranca el Bicifest 2018, organizado por el Ayuntamiento de València a través de la Concejalía de Movilidad Sostenible, València Ciutat Amable y Aula de la Bici. La segunda edición de este festival que quiere fomentar y poner en valor este vehículo sostenible ha empezado con un acto en el Salón de Cristal del consistorio, donde, además de conmemorar esta jornada, se ha destacado el trabajo de muchas organizaciones y entidades que utilizan la bicicleta para conseguir una ciudad más humana. Así mismo, se ha reconocido a la ONG València Acull por su proyecto ´Empoderamiento sobre ruedas´.

"La bicicleta no es la clave que resolverá todos nuestros problemas, es cierto, pero es una buena ayuda y una gran colaboradora, nunca un enemigo", ha expuesto el alcalde de València, Joan Ribó, quien ha dado la enhorabuena a las personas que hacen uso de este medio de transporte, "haciendo de València una ciudad más amable y más sana". "La bicicleta no sólo no contamina nuestro ambiente con humos ni hace un gran ruido, sino que mantiene a sus usuarios muy pegados a la tierra, y esto hace posible que las personas que van en bici tengan un mayor conocimiento de su entorno y una mejor convivencia y sensibilidad de su contexto", ha destacado Ribó.

"La bici es un gran elemento de transformación de la ciudad y tenemos que avanzar en un uso más racional del vehículo y repartir más democráticamente el espacio público", ha dicho el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, quien ha destacado el incremento del uso de la bici.

Durante el acto, el concejal ha expuesto las diferentes actividades del Bicifest, que empieza hoy y que durará hasta el mes de mayo y que se enmarca dentro del Congreso Ibérico de la Bicicleta, que se celebra del 16 al 20 de mayo. Las actividades del Bicifest "ponen en valor una nueva cultura de la bici, una nueva cultura del espacio público en la ciudad de València", ha expuesto Grezzi.

Una de las actividades más relevantes del Bicifest es la Bicimostra que del 19 al 20 de mayo de 2018 llega a los Jardines del Túria, concretamente entre los puentes de les Flors y de l´Exposició. La Bicimostra será un espacio de encuentro en el que se llevarán a cabo varias actividades culturales, acontecimientos deportivos en bicicleta, talleres, rutas guiadas en bicicleta, prueba de bicicletas y todo esto con un ambiente festivo que contará con conciertos, juegos y espectáculos.

En cuanto al reconocimiento de la ONG València Acull el concejal Giuseppe Grezzi ha dicho que su iniciativa ´Empoderamiento sobre ruedas´ "ha trascendido el aprendizaje de ir en bici para proporcionar a todas las personas que han participado un enriquecimiento adicional". En esta ONG, que en 2019 cumplirá 30 años trabajando con personas migrantes, "se dieron cuenta que la bicicleta como vehículo económico, sostenible y fácil de guardar, cuidar y mantener, era una herramienta fundamental para brindar autonomía a sus usuarias".

Así, en abril del año pasado, pusieron en marcha el proyecto ´Empoderamiento sobre ruedas´ para enseñar a montar en bicicleta a mujeres que no sabían o que tenían miedo a hacerlo por las calles de la ciudad. Se han realizado más de 25 sesiones en las que han participado cerca de 50 mujeres migrantes de más de 15 nacionalidades y con la participación de 30 personas voluntarias.

Desde València Acull, Luisa Vidal ha agradecido este reconocimiento y ha expuesto que, además de formar en el uso de la bicicleta, este proyecto ha dado empoderamiento a las mujeres participantes y ha servido para crear un espacio de relación entre ellas. "Para las personas migrantes, hacerse visible y tomar las calles es importante, porque les hace sentir que el espacio público y esta ciudad también les pertenece", ha destacado esta representante de la ONG.

Durante el acto también ha participado una representante del colectivo València en Bici-Acció Ecologista Agró, quien ha leído un manifiesto con motivo del Día de la Bici y que ha invitado a la ciudadanía a participar en el XV Congreso Ibérico de la Bicicleta. En el manifiesto han reivindicado la necesidad de conseguir un tráfico más amable y de "recuperar el espacio perdido", para que "las calles se llenan con gente". Además, han indicado la importancia de cambiar de paradigma "para convertir nuestras ciudades en lugares de convivencia, sostenibles, saludables e inclusivos".

Entre las actividades del Bicifest habrá debates y reflexiones sobre la movilidad sostenible, actividades formativas e informativas, actividades culturales, acontecimientos lúdicos relacionados con la bicicleta, rutas en bicicleta y talleres diversos. Toda la información y los horarios del Bicifest se puede consultar en la página web.