Los famosos se suman al terror de Halloween

Cada año nos deleitan con su mejores creaciones en la noche de los muertos. Halloween es toda una celebración que desde Hollywood viene dando que hablar hace muchos años, pero que ahora también se ha instalado en la vida de nuestros famosos para quedarse.



Y es que muchos han sido los que no han querido perder la ocasión de elaborar el mejor disfraz para esta fiesta. Terroríficos, graciosos y algunos, como Cristina Pedroche, irreconocibles. Muchos han sido los que han disfrutado del 'truco o trato' esta pasada noche y han querido dejar constancia en sus redes sociales.



Paula Echevarría, dejó los problemas de amor atrás durante una noche para meterse en la piel de Barbie. Junto a sus amigas y su pequeña Daniela no dudó en celebrar la fiesta más americana.





Dos rubias muy legales ???? #DaniyMami #Halloween2017 #PencasPartyHalloween ???? Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 5:12 PDT

Pennywise bailando reggaetón ?????????? @cristipedroche #It #Pennywise #Halloween #CrisITna Una publicación compartida de @cfcristinapedrocheoficial el 31 de Oct de 2017 a la(s) 9:42 PDT

Haciendo el payaso en Halloween. Gracias por dejarnos TAN guapas @angelaruizmua ?? Una publicación compartida de Úrsula Corberó ?? (@ursulolita) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 6:35 PDT

Happy Halloween!!!! ???????????? Una publicación compartida de Heidi Klum (@heidiklum) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 11:58 PDT

Bruce Willis just won 2017. pic.twitter.com/ykeQQi0qAy — Nick die Spooklyen?? (@NickdeSemlyen) 29 de octubre de 2017

A lego and a bunny go to a party Una publicación compartida de Hilary Duff (@hilaryduff) el 30 de Oct de 2017 a la(s) 9:19 PDT

Happy Early Halloween & Happy Birthday Gorgeous ?? Una publicación compartida de Adele (@adele) el 29 de Oct de 2017 a la(s) 2:20 PDT

???????? Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 31 de Oct de 2017 a la(s) 11:17 PDT

Pero no fue la única ni mucho menos.terrorífico para salir en su programa, 'Zapeando', y no dudó en hacer su típico vídeo previo en el que baila por los pasillos de La Sexta.También se sumó a la noche de terror. Junto a dos amigas mostró su espectacular maquillaje en su cuenta de Instagram.Aunque es en Hollywwod donde los famosos se meten de lleno en la piel de decenas de personajes. Muchos, como, se han ganado el honor de ser siempre los más originales, pero lo cierto es que en general no tienen desperdicio. Desdevestido de una de las gemelas de 'El Resplandor', hastajunto a su hijo o la cantante Adele ataviada como una especie de muñeca egipcia. Disfraces hay para todos, y qué mejor manera si además puedes lucir palmito comovestida de conejita.