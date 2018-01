Buscan a los dueños de un perro encontrado en el río

La protectora Modepran Valencia ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales a los dueños de perros perdidos en la ciudad de València. Personal de la protectora ha encontrado a este perro en la zona del río con un suéter y un arnés, pero al no llevar chip es imposible localizar a sus dueños.



Por suerte, el hecho de que lleve abrigo y arnés hace suponer que Miguelito, como han bautizado en la protectora al animal, tiene unos dueños muy preocupados buscándolo que pueden llamar al 963 479 676 o acercarse hasta el número 165 del Camino Nuevo de Paterna para recoger a su pequeño.



Por desgracia, no todos los animales tienen esa suerte. Cada día, en Modepran Valencia tratan de buscar familias de acogida para las mascotas que se encuentran en sus instalaciones. No dudes en consultar sus redes o visitar las instalaciones para ayudar con el cuidado de las mascotas o adoptar a un nuevo miembro de tu familia.





BUSCAMOS A SUS DUEÑOS

A esta preciosidad acabamos de recogerlo en la zona del rio con ese suéter y un arnés, no tiene chip. En la protectora lo hemos llamado Miguelito.

Si lo conoces ponte en contacto con nosotros!

Modepran Valencia

Camino Nuevo de Paterna,165.

? 963 479 676 pic.twitter.com/NGw6UJaGWl — Modepran (@modepran) 15 de enero de 2018