La degeneración macular afecta a 25 millones de personas en todo el mundo

En el ámbito de la oftalmología la detección precoz es cada vez más un reto que el especialista debe asumir para mejorar el pronóstico del paciente y la eficacia de la terapia. En esta línea, la visión es el sentido más valorado y necesario para el ser humano por lo que el cuidado de la salud visual debería ser una prioridad social y sanitaria. Concretamente en España la principal causa de ceguera en personas de más de 65 años es la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), una enfermedad que afecta a más de 25 millones de personas en el mundo y cada año se le añaden 500 mil afectados más. Sin embargo, aunque no se puede prevenir, con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado podemos reducir drásticamente la progresión del riesgo de ceguera de esta enfermedad.

La DMAE o Degeneración macular asociada a la edad es una enfermedad neurodegenerativa y hereditaria que afecta a la zona central de la retina llamada mácula y existen dos tipos. La DMAE de tipo seca o atrófica en la que el paciente pierde visión de forma gradual en meses, y la DMAE húmeda o exudativa que se caracteriza por la pérdida brusca de la visión en días. La forma húmeda, aunque menos frecuente, puede conducir a un rango de ceguera legal en semanas de forma irreversible. "Actualmente podemos controlar y mejorar la visión de estos pacientes en la gran mayoría de casos de forma efectiva gracias a la administración de inyecciones intravítreas de medicamentos antiangiogénicos en la forma húmeda o exudativa de DMAE. La probabilidad de evitar que se produzca una pérdida severa de visión se reduce en un 90% administrando correctamente este tratamiento y además podemos mejorar la visión hasta en un 30% de casos", explica el Dr. Roberto Gallego- Pinazo oftalmólogo en la clínica Oftalvist Valencia en la Unidad de Retina y Mácula.

El Dr. Gallego-Pinazo matiza que pese a estos resultados esperanzadores, contrastados con múltiples ensayos clínicos, en la práctica clínica habitual esto no sucede así. "El problema es que en España no existe un sistema de detección precoz, por lo que cuanto más tarde se efectúa el diagnóstico, peor es el resultado. Pero tampoco se está administrando este tratamiento de forma adecuada debido a una saturación masiva y generalizada en los hospitales públicos. Por tanto, si se ha demostrado que se deben administrar por lo menos 7 inyecciones en un paciente con degeneración macular neovascular húmeda dentro del primer año de tratamiento, en España no se llegan a administrar ni 4 inyecciones", subraya.

En consecuencia, el seguimiento y tratamiento no son todo lo eficientes que podrían ser para los pacientes con DMAE. Además, apunta que "se trata de un tratamiento tremendamente seguro, siendo por ejemplo la probabilidad de infección asociada a este tratamiento del 0,007%. Pero hay que hacerlo de la forma correcta y cuanto más fácil sea para el paciente mejor. Por tanto, pese a ser un tratamiento pseudoquirúrgico ya que vamos a pinchar un ojo, lo ideal es hacerlo en un contexto aséptico pero no necesariamente estéril, así lo refrendan las guías de las principales sociedades de retina-vitreo en el mundo, para que sea lo más ágil posible. Es decir, reducir al máximo el tiempo en la administración de este tratamiento debe ser una prioridad en esta enfermedad".

La DMAE es una enfermedad que no se puede prevenir ya que al igual que otras patologías oftalmológicas como las cataratas, va unida al envejecimiento. No obstante, hay factores conocidos de riesgo como el color claro de ojos, fumar o la exposición solar de forma prolongada, así como un componente genético. La hipertensión arterial o cualquier anomalía relacionada con la circulación también debe tenerse en cuenta ya que "el ojo es el órgano más vascularizado que hay en el organismo", tal y como apunta el Dr. Gallego-Pinazo. De ahí la importancia de las revisiones periódicas a partir de los 50 años y seguir una dieta saludable combinada con ejercicio físico moderado. Con la tecnología actual "se puede predecir y personalizar el riesgo de desarrollar la enfermedad con pruebas como la OCT de alta definición, presente únicamente en nuestro centro en la actualidad, en manos de médicos altamente especializados en interpretación de dichas imágenes".

En este contexto, el grupo oftalmológico Oftalvist, dirigido por el Dr. Pedro Tañá, ha apostado por dotar a sus más de 25 centros oftalmológicos en España con la más avanzada tecnología para el diagnóstico precoz de enfermedades de la mácula. La clínica Oftalvist Valencia, responsable además del servicio médico-quirúrgico del Hospital IMED Valencia, cuenta con el novedoso sistema de Angio-OCT, un equipamiento tecnológico imprescindible en la consulta moderna y cuya principal ventaja es que "no requiere la inyección de un contraste endovenoso para teñir y visualizar la trama vascular, convirtiéndose por tanto en una opción menos molesta y nada invasiva para aquel paciente que padece de patología ocular asociada a la retina", apunta el Dr. Gallego- Pinazo. "De esta forma recibimos no solo mayor sino también información más veraz sobre la enfermedad que se nos presenta para hacer un seguimiento adecuado, lo que se traduce en tratamientos mucho más efectivos. Un valor añadido de gran ayuda en una especialidad como la oftalmología donde la fiabilidad del detalle y precisión es fundamental para un buen diagnóstico y por tanto, para la detección precoz de este tipo de enfermedades neurodegenerativas como la DMAE " subraya.



Comprometidos con la investigación: Fight Retinal Blindness

En esta línea, Oftalvist Valencia este año será el único centro privado de España en participar en un prestigioso proyecto internacional conocido como Fight Retinal Blindness, en donde también se encuentran los principales hospitales del mundo . "Se trata de un registro de pacientes en tratamiento con inyecciones intravítreas para DMAE, que busca obtener información sobre cómo funcionan y cómo se administran, y compartir los resultados en todos los países del mundo para valorar cómo se puede mejorar y optimizar ese tratamiento realizado con un sistema que garantiza la anonimidad de los pacientes", destaca el doctor Gallego.