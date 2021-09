Deu reptes per a aprendre i créixer en un món més sostenible

La comunitat educativa és part activa de la societat i, com a tal, ja s’ha posat mans a la feina i ha iniciat un moviment que busca contribuir a crear una societat més sostenible, en el context actual de canvi climàtic i crisi sanitària i pensant en el futur i l’herència que rebran els xiquets i xiquetes.

Just coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible —que es celebra des del dimecres passat i fins a hui—, la Confederació d’AMPA Gonzalo Anaya i Fampa-València, ha consensuat els 10 Reptes per a la Sostenibilitat en l’àmbit educatiu. Segons expliquen els promotors, l’objectiu general és «contribuir des de l’educació a frenar a l’emergència climàtica que avança, segons les persones expertes, cap a un canvi planetari de desconegudes conseqüències i que requerix d’accions decidides i emmarcades en el Pacte Verd Europeu de la Comissió Europeu».

Este decàleg el presenten les ampes «en representació de totes les famílies preocupades pel futur de les nostres filles i fills, de la societat i del planeta que van a heretar». Per esta raó, a més de concretar les 10 propostes o reptes per la sostenibilitat en l’educació, s’han marcat un full de ruta per sumar adhesions i complicitats en totes els sectors de la comunitat educativa (docents, direccions, alumnat) i cercar i posar en valor aquelles comunitats educatives que ja estan fent realitat alguns dels seus 10 reptes en les seues escoles o instituts.

Esta línia de treball es va encetar ahir, amb la Jornada Entorns Escolars Sostenibles (repte 5) que es va celebrar a València i en la qual han participat associacions veïnals, AMPA i representants polítics per tal de reflexionar sobre els entorns escolars sostenibles, fomentant una mobilitat respectuosa amb el medi ambient i accessos segurs als centres educatius.

Amb la campanya que s’enceta estos dies, la Gonzalo Anaya traslladarà a totes les instàncies polítiques implicades en la lluita contra el canvi climàtic els 10 reptes per fer revifar compromisos, esforços i recursos econòmics i a l’hora col·laborar de manera estreta en la seua consecució. De fet, el decàleg ja ha arribat a la Conselleria d’Educació.

En paraules de Rubén Pacheco, president de la Confederació Gonzalo Anaya, «volem aprofitar esta oportunitat i volem fer-ho en un to propositiu i encoratjador, destacant experiències educatives contra el canvi climàtic perquè no ens podem permetre mirar cap a altre costat quan parlem d’emergència climàtica; de la devastació medi ambiental del planeta i volem posar en el punt de mira aquells centres educatius i organismes que s’esforcen en portar a la pràctica els reptes per la sostenibilitat». «L’empeny és seguir treballant i esforçant-nos en que els nostres fills i filles tinguen un futur, almenys, igual d’il·lusionant que el nostre, en un planeta del qual hem gaudit i volem seguir gaudint», afegix Pacheco.

El document ha estat redactat per la comissió de sostenibilitat de FAMPA-València, integrada per Solange Godoy, Gilles Denans, Raphael Alapont, Marcos Pastor, José Muela,Josep Moral, Josep Soria, José Manuel Muñoz i Alfons D. Gento; i en ell s’anima a actuar per a evitar un «canvi planetaria de desconegudes conseqüències».

Els 10 puns resumits que inclou la proposta són els següents:

Inclusió de major contingut educatiu sobre sostenibilitat ambiental i social. Que la sostenibilitat es trobe present a l’ensenyament de a l'alumnat, perquè que són part de la solució. També l'empatia cap als animals, explicant la relació entre el consum excessiu de carn i la desforestació dels boscos.

Estalvi energètic i potenciació d'energies renovables als centres educatius. Millorar l’eficiència energètica dels edificis ja existents així com l’arquitectura de nous centres, amb l’aplicació d’energies renovables. Emprar energia solar tèrmica i fotovoltaica, il·luminació LED i aparells de menor consum.

Menjadors saludables i sostenibles. Promoure els menjadors orgànics, augmentant l’ús de la contractació pública ecològica amb els productors locals propers als centres i fent activitats d’educació agroalimentaria.

Patis verds, saludables i sostenibles. Fomentar els patis, jardins i horts escolars ecològics dels centres com a espais coeducatius i sustentables, basats en la natura i l'entorn ambiental escolar.

Mobilitat sostenible i de millora dels accessos a les escoles i instituts. Educar a les escoles en mobilitat sostenible i transformar carrers en zones de vianants, afavorint els accessos a peu i de mitjans de transport sostenibles o no motoritzats, a més de fomentar rutes escolars segures i la disminució de la contaminació ambiental i acústica.

Gestió sostenible i ètica dels centres. Aplicar l’Economia del Bé Comú a les escoles i instituts i treballar amb els bancs ètics de l'Aliança Global que no especula,però sí invertix en valors. Açò permetrà aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

Valoració de la qualitat i mesurament de l'aire en els espais educatius. Controlar la qualitat de l'aire interior i optimitzar-la amb accions com la bioclimatització, facilitant la renovació de l'aire o la millora del confort.

Gestió i reducció de residus. Creació d’un Pla de gestió de residus per centre educatiu per a aconseguir la reducció de les deixalles i evitar el malbaratament de materials i recursos.

Valoració i neteja de materials i activitats nocives dins dels centres. S’ha d’aconseguir l'eliminació total de materials nocius per a la salut en tots els centres i entorns escolars (com l’amiant, la uralita o agrotòxics als horts escolars). També reduir possibles emissions tòxiques (antenes telefonia mòbil, wifi) i millorar els materials per a evitar-les (il·luminació, aparells informàtics, i ergonomia). Reforçar l’aprenentatge en hàbits saludables i amb eixides als patis i jardins o a l’entorn local més pròxim, per a trencar la dinàmica passiva de les aules interiors i complementar la formació del escolars en un altre espai diferent.

¿ Implantació de la Setmana de la Terra als centres. Aprofitant el dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), es poden plantejar diferents activitats informatives i reivindicatives en els col·legis vinculats amb el medi ambient, les persones i el nostre paper en el planeta, motivades per un premi per a l’escola més sostenible de la C. Valenciana.

Aquella comunitat educativa que ja està fent realitat algun dels 10 reptes es poden comunicar amb la confederació escrivint a 10reptes@gonzaloanaya.com.