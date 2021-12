El CIPFP Misericòrdia arreplega joguets per a infants en exclusió social

El Centre Integrat Públic de Formació Professional (CIPFP) Misericòrdia de la ciutat de València, s’ha endinsat en un nou projecte en el qual participa l’alumnat de Formació Professional Bàsica (FPB) en risc d’exclusió social.

En esta ocasió, gràcies a la iniciativa —anomenada «Cascanueces»—, els i les estudiants posen en pràctica totes les competències necessàries per a crear i emprendre una empresa recollint joguets per als xiquets i xiquetes en risc d’exclusió social.

Este projecte innovador està dut a terme per diversos professionals de l’educació del centre, i el seu principal objectiu és «fomentar l’emprenedoria i que l’alumnat siga conscient de la realitat que l’envolta, a més de repartir alegria», asseguren els docents impulsors.

D’esta manera, els joves poden establir les bases d’una metodologia que a llarg termini «engloba a tot el centre educatiu i en general a la seua vida futura, sent un pas xicotet per a ells però un gran pas per a la inclusió de tots en la responsabilitat social amb el seu entorn». I és que, amb el «Cascanueces» es pretén que «capten, preparen, reparen, emmagatzemen i distribuïsquen els joguets, jocs, peluixos, llibres i contes juvenils per a ajudar a totes aquelles persones que més ho necessiten i incentivar la segona vida de tots eixos materials aplicant les ‘tres erres’: reduir, reutilitzar i reciclar», expliquen des del centre educatiu.

Així, l’alumnat de FPB no sols adquirix competències imprescindibles per a ser millors professionals en l’àmbit empresarial i el seu futur laboral, sinó que també «adopta aptituds i actituds per a ser un agent actiu de la societat, que cada vegada està més necessitada de bones persones que lluiten pels drets dels seus iguals», apunta el professorat.

«Cascanueces» és, a la vegada, una segona oportunitat també per a l’alumnat que el protagonitza que és ‘reenganxa’ al sistema educatiu a través de l’FPB.

Com es pot comprovar al seu compte d’Instagram (@proyecto.cascanueces), cada vegada compten amb més donacions de joguets i estan en contact amb entitats com Cáritas, que també mostren a l’estudiantat la tasca solidària i social que realitzen.