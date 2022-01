Un conte contra la contaminació

El conte «¿Cuidamos el planeta?» del docent Paco Gilabert explica als més menuts la importància de protegir el medi ambient i combatre el canvi climàtic amb accions.

«Conta com una xiqueta té un somni on comença a veure la contaminació i els residus a la mar, i parla amb els animals que va trobant-se», explica Gilabert, mestre al CEIP Pintor Sorolla de Yátova. Així «comença a actuar, per exemple, reciclant», relata l’autor del conte, editat per Vinatea i il·lustrat per Alba Galdón.

També s’expliquen altres accions que poden fer-se per a reduir el gran problema que suposa la contaminació i també «per cuidar el planeta», assegura l’autor. A més, el conte compta amb un codi «QR» i una app interactiva on ensenya a les xiquetes i xiquets tot el que poden fer per canviar la situació actual, i tindre un futur millor.

D’esta manera, l’objectiu final és formar una consciència a les xiquetes i els xiquets des de ben menuts, assegura el mestre.

Segons explicar l’autor, els diners de la compra del conte es destinaran a causes benèfiques, com la de l’ONG Valencianistes per la Solidaritat, que es dedica a millorar la vida dels menuts en risc d’exclusió.

De la mateixa forma, col·labora amb els projectes del magistrat José María Tomás i Tío, per revertir la falta d’oportunitats de la joventut de Natzaret, la Fuensanta o la Malva-rosa; i també amb iniciatives d’altres països d’Amèrica o Àfrica.