Girls4Stem prepara una xarrada per al Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència

El projecte Girls4STEM ha organitzat una xarrada «online» especial amb motiu del Dia Internacional de la dona i la xiqueta en la ciència, que es commemora el pròxim 11 de febrer. L’acte comptarà amb la participació de Diana Morant, ministra de Ciència i Tecnologia i titulada en Telecomunicacions, que serà l’encarregada d’amadrinar la xarrada.

El col·loqui està dirigit als centres educatius i, per tant, a un públic escolar, ja que quatre expertes en els àmbits STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques) explicaran les seues experiències per a fomentar inquietuds en estos àmbits i camps d’estudi.

La sessió telemàtica amb motiu del Dia de la Dona i la Xiqueta en la ciència es realitzarà el pròxim 11 de febrer, data en la qual es commemora esta jornada i tindrà una duració de dues hores. Les ponents, que seran presentades per la ministra, Diana Morant, són referents en el seu camp i volen incitar a la curiositat i la investigació de les futures dones Stem, mostrant com és el seu dia a dia en l’ambit laboral, visibilitzant el seu paper.

En concret, estes professionals seran la doctora en enginyeria, María Murcia, amb una àmplia trajectòria professional i docent, i que en l’actualitat treballa com a líder d’investigació científica en Intel·ligència Artificial i Realitat Virtual en Meta (Facebook); Ana Justel, llicenciada en Matemàtiques i doctora en Economia, especialista en canvi climàtic i investigadora a l’Antàrtida; junt amb Regina Monsalve, enginyera tècnica agrícola i doble màster en Economia Social i Economia Agrària Comunitària, promotora del moviment Womanation i sòcia fundadora de la Cooperativa Natuvera. També és especialista en modernització del medi rural i alimentació sostenible. Finalment, completa el llistat de ponents Patricia Pons, doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de València, i investigadora en l’Institut Tecnològic d’Informàtica de València, on estudia sistemes intel·ligents i interactius per a animals i infants, que permeten millorar el seu benestar.

Despertar vocacions

Tant les persones com els centres educatius interessats en assistir a la conferència hauran d’inscriure’s prèviament en la web de la UV (www.esdeveniments.uv.es/76632/detail/charla-girls4stem-especial-11febrero.html).

Esta xarrada es troba emmarcada dins de les activitats organitzades per Girls4STEM, un projecte de la Universitat de València des de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE-UV); el vicerectorat d’Igualtat Diversitat i Sostenibilitat i la Unitat d’Igualtat; així comel vicerectorat d’Innovació i Transferència de la UV.

Tanmateix, la iniciativa compta amb el suport de la Generalitat; el finançament de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (Fecyt).

Girls4STEM vol fomentar les vocacions STEM, molt especialment entre les xiques, a través de l’organització d’activitats i xarrades de divulgació en Primària, Secundària, Batxillerat i FP. L’esperit del projecte és participatiu i inclusiu.