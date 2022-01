L’estudiantat de Batxillerat descobrix els laboratoris de la Universitat

Alumnat i professorat de centres de Secundària de tota la Comunitat Valenciana han visitat, del 19 al 25 de gener, els laboratoris de la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València per a realitzar les pràctiques de l’activitat «La biologia a les teues mans».

Esta iniciativa —que complix la seua edició número 17—, té tres objectius bàsics: acostar la Universitat als centres de Secundària, posant a la disposició de l’estudiantat i el seu professorat els coneixements, recursos, aules i laboratoris de la Facultat de Ciències Biològiques; afavorir la interacció i treball conjunt entre el professorat de Secundària i l’universitari; i, sobretot, estimular l’estudi de la Biologia entre l’alumnat preuniversitaria.

La iniciativa va començar en 2005-2006 amb 130 alumnes i només tres pràctiques de laboratori, però davant l’èxit i la gran demanda aconseguida durant les edicions anteriors, en esta dessetena edició, s’han oferit deu pràctiques de dos hores de durada, organitzades en cinc blocs diferents. Això ha permés ampliar la participació a 890 estudiants de 67 centres de Secundària.

Estudi de microorganismes

Les pràctiques han inclós l’estudi dels microorganismes que ens acompanyen al llarg de la vida; l’observació del pol·len que sura en l’aire (i que pot provocar rinitis); l’observació directa dels cromosomes que determinen el nostre sexe i dels canvis que les mutacions provoquen en els cromosomes de mosques; l’anàlisi de la dieta d’ocells i de mamífers valencians a partir dels seus egagròpiles i excrements; o la dissecció de l’encèfal i l’observació al microscopi de les neurones amb els seus axons i dendrites.

A més, altres pràctiques han sigut: l’extracció de l’ADN utilitzant productes tan casolans com el suc de pinya, el detergent o la sal; l’estudi dels fòssils de mamífers d’un jaciment paleontològic valència; i l’excavació d’un jaciment per a determinar l’edat (en milions d’anys) dels fòssils. També conéixer la importància de la classificació biològica en l’estudi de la diversitat i la rellevància del procés evolutiu. Així mateix, es podia realitzar una pràctica d’hidrologia per a comprovar la importància de la qualitat de les aigües subterrànies i el seu paper en els ecosistemes.

Malgrat la situació sanitària, esta activitat s’ha mantingut pel treball de la Delegació d’Incorporació a la Universitat, a més del compromís del professorat implicat de la Facultat de Ciències Biològiques, apunta la UV.

El programa constituïx una oportunitat perquè l’alumnat de Batxillerat disfrute de la Biologia, i conega les instal·lacions de la facultat, al campus de Burjassot.