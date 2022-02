Onze centres competixen en la Lliga de Debat de la Xarxa Vives a la UV

La Universitat de València (UV) ha celebrat la segona de les fases locals classificatòries de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2022 de la Xarxa Vives. En esta ocasió l’equip guanyador ha sigut l’IES Ramon Llull de València, mentre que el finalista ha sigut el centre Mare de Déu de l’Olivar II d’Alaquàs. A més el jurat ha declarat Jorge Gil Cháfer, de l’IES Salvador Gadea d’Aldaia, com a millor orador. Han participat un total de 52 alumnes d’11 centres inscrits de l’Horta, la Ribera, la Costera i València, a més d’un docent per cada equip que ha exercit de capità o capitana.

A partir del tema proposat enguany, «Cal posar límits a la ciència?», l’alumnat ha defensat la posició favorable o contrària en els diferents debats entre els equips, d’una durada màxima de 32 minuts cadascun.

El jurat de la competició, format per experts de diversos camps de coneixement, ha tingut en compte capacitats com el treball en equip; la solidesa de les argumentacions; la fluïdesa de les intervencions; la qualitat del discurs; així com aspectes formals de l’exposició i posada en escena; habilitats que les i els participants treballen durant el curs, a l’aula, el que reforça diferents competències, a més de les habilitats d’oratòria en l’alumnat, apunta la Xarxa Vives.

Final a Barcelona

L’equip guanyador representarà a la UV en la fase final de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives —del 30 de març a l’1 d’abril a la Universitat Autònoma de Barcelona—, on s’enfrontaran els 15 equips classificats a les fases locals prèvies organitzades per diferents universitats dels diferents territoris de parla catalana. D’esta manera, la competició d’oratòria més important del sud d’Europa recupera el seu format presencial després de l’edició virtual de 2021 a causa de la covid-19.

La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat de la Xarxa Vives s’adreça a l’alumnat de 4t d’ESO, Batxillerat (i equivalents) i cicles formatius, d’entre 15 i 18 anys. L’objectiu de la competició és millorar les habilitats comunicatives dels alumnes participants i fomentar l’adquisició de competències transversals, com la seguretat, la creativitat, la documentació, l’anàlisi, la construcció d’un discurs i la planificació i presa de decisions. A més, la lliga dona al professorat una eina d’innovació docent i crea un espai de col·laboració entre l’educació secundària i superior.

Des de 2014

En el cas Valencià, la competició està organitzada des de 2014 per la Xarxa Vives d’Universitats, i Escola Valenciana, amb la Generalitat Valenciana. També compta amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Ajuntament de València, i la col·laboració de diversos ajuntaments d’arreu de la C. Valenciana.

En esta edició, per la UV han participat: l’Escola Les Carolines (Picassent), l’IES Ausiàs March de Manises, l’IES Enrique Tierno Galván de Moncada, l’IES Salvador Gadea d’Aldaia, el centre Mare de Déu de l’Olivar II d’Alaquàs, el Col·legi Maria Auxiliadora d’Algemesí, l’IES Enric Soler i Godes de Benifaió, l’IES Sant Vicent Ferrer d’Algemesí, l’IES Joan Fuster de Sueca, l’IES Isabel-Clara Simó de l’Alcúdia de Crespins i l’IES Ramon Llull de València.