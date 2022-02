Més de 250 estudiants participen en el concurs de Fisabio i Las Naves

El concurs de vídeos «De major vull ser com...» organitzat pel centre d’innovació Las Naves i per Fisabio (Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana), ha posat el punt i final a la seua cinquena edició, en la qual s’han presentat 59 vídeos elaborats per més de 250 estudiants de 39 instituts de tota la Comunitat Valenciana.

El certament té com a objectiu reivindicar a les dones científiques i tecnòlogues, fent treballs audiovisuals i recuperant referents femenins en el camps de la ciència i la tecnologia, a més de mantindre viva les vocaciones de les xiques en les àrees Stem (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques).

Les guanyadores i guanyadors d’esta edició procedixen de sis centres escolars repartits per tota la Comunitat Valenciana. Els premis a la Millor Producció Audiovisual en la categoria d’ESO/FP Bàsica han recaigut en el vídeo «El premi és per a…» de l’IES Biar d’Alacant i en «De major vull ser el que em propose» de l’IES 9 d’Octubre de Carlet, en este cas en la categoria de Batxillerat i Cicle Mitjà/ FP Superior. Quant al Premi al Millor Guió , este ha sigut per a «Yo también soy ciencia» del Col·legi San José y Santa Ana de Torrent (ESO/FP Bàsica); i per a «Aunque seamos pocas» de l’IES Jorge Juan d’Alacant (Batxillerat i Cicle Mitjà/ FP Superior.

En la modalitat del Vídeo més innovador en la selecció del personatge o col·lectiu, ha tornat a destacar l’alumnat de l’IES Biar per «Referentes» (ESO/FP Bàsica); i «Silenciadas» de l’IES La Mola de Novelda.

Els vídeos que han participat han sigut avaluats per un jurat conformat per Soledad Rubio, directora de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València; Luis Zurano, periodista i membre de la Unitat de Comunicació Científica de la Universitat Politècnica de València; Paqui Méndez, directora de Curtmetratges per la Igualtat i directora de l'Associació per la Coeducació; Llúcia Martínez Priego, responsable del Servei de Seqüenciació de Fisabio i divulgadora científica; i Sara Verdú, tècnica I+D+i especialista en Participació i Polítiques d'Igualtat de Las Naves.

El fi d’els treballs audiovisuals presentats és visibilitzar i denunciar els efectes de la societat patriarcal i els estereotips, que no estimulen l’accés de les joves a les carreres científiques, tradicionalment considerades «de xics», a més de camps com els videojocs o la mecànica.

Trencar la bretxa de gènere

La cinquena edició de «De major vull ser com...» ha posat el seu punt final amb una gala la setmana passada, coincidint ambel Dia de la dona i xiqueta en la ciència (11 de febrer). L’acte, celebrat en La Mutant i presentat per Helena González, de Big Van Ciència, ca comptar amb la presència de Mónica Pont, directora gerent de Fisabio, que creu que iniciatives com esta «contribuïxen a millorar a la societat, perquè posa l'accent en els referents femenins i impulsa a les futures generacions d'investigadores i tecnòlogues».

Per la seua part, Carlos Galiana, regidor d’Innovació, afirma que l’objectiu és donar a les dones «el lloc que mereixen» ja que han sigut «invisibilitzades sistemàticament en la ciència i la tecnologia», com Ángela Ruíz Robles, Tatiana Afanasyeva y Elena García Armada, que han protagonitzat alguns dels vídeos.

Així, des de l’Ajuntament de València expressen la seua satisfacció per l’alta participació, el que significa que «podrem afrontar millor com a societat aspectes com l’eliminació de les bretxes de gènere en camps com el científic o el tecnològic», assenyala Lucía Beamud, regidora d’Igualtat.