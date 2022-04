El Col·legi Salesians San Juan Bosco recupera els seus musicals solidaris

«El gran showman» és el títol del musical solidari que estrena este curs el Col·legi Salesians San Juan Bosco de València. Un espectacle, tot en directe, que suposa una adaptació pròpia del guió original del musical «El gran showman» (Michael Gracey, 2017) i pretén ser motor de canvi i de transformació per a la societat, afirmen des del centre concertat.

Les representacions seran durant el mes de maig al col·legi i, d’esta manera, tornen després de dos anys d’aturada per la pandèmia, ja que la última representació va ser «Godspell» al 2019. De fet, tenien «El gran showman» preparada per a 2020.

Ara, després d’esta difícil i dolorosa pandèmia , la comunitat educativa presenta, a través d’este projecte solidari, els valors de la lluita, del bé fer i de l’esperança a través dels somnis d’éssers humils, marginats i «diferents», que no apareixen com deformes sinó com a éssers idèntics als altres als quals s’exhibixen per la seua «diferència».

És la història del «somni salesià», de l’excel·lència inclusiva que abandera el col·legi en el qual un ciutadà qualsevol aconseguix amb esforç, fe i persistència, una vida millor sent capaç de ressorgir de les cendres i reinventar-se una vegada i una altra, diuen des del col·legi.

Tot un cant a l’amistat, l’amor, la família i l’acceptació de l’ésser humà tal com és, sense menysprear-lo pel color de pell, l’alçada, el volum o qualsevol altra diferència. «Un crit d’esperança que proclama a la societat actual que és possible ressorgir de les cendres de la pandèmia, que l’impossible pot ser possible i que junts podem reinventar-nos a una millor societat», afirmen els organitzadors.

Tota la comunitat educativa

La iniciativa del San Juan Bosco tornarà a reunir més de 200 participants entre pares, mares, professorat, alumnes, ex alumnes, personal d’Administració i Serveis (PAS) i la resta de membres de tota la comunitat educativa. El treball ha rebut el reconeixement com a Projecte d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE) atorgat per la Generalitat Valenciana; la felicitació de la Casa Reial per la seua contribució a la societat; i va ser finalista autonòmic en els Premis Nacionals d’Acció Magistral.

Els beneficis recaptats aniran destinats íntegrament a diferents ONG com World Wildlife Fund (WWF), Fundación Iniciativa Solidaria Ángel Tomás (FISAT), Acnur i Cáritas.