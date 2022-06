La importància de cuidar els oceans per a salvar el planeta

Els oceans representen les tres quartes parts de la superfície del planeta i són el principal volum de la vida en la Terra. La seua grandiositat, la capacitat de les seues aigües per a absorbir la calor i l’enorme quantitat d’algues que viuen en elles i realitzen la fotosíntesi, convertixen a les mars i els oceans en un sistema fonamental per a assegurar la vida en el nostre planeta i contribuir al benestar de totes les persones, per molt allunyades que estes visquen de les costes.

Un exemple és que les aigües de les mars i oceans tenen la capacitat d’absorbir grans quantitats de la calor del nostre planeta. Gràcies als corrents marins, la calor es distribuïx per totes les costes i permet establir diferents condicions climàtiques segons la zona en la qual ens trobem els éssers humans. La vegetació, el paisatge, els animals o fins i tot els aliments depenen d’eixes condicions climàtiques. Els superpoders de les algues Gràcies a les algues, moltes d’elles invisibles per a l’ull humà pel seu xicotet tamany, se sustenta la vida del planeta, tant en la terra com en la mar. Una de les funcions dels vegetals que viuen sota l’aigua és absorbir el diòxid de carboni (CO₂), un gas molt perjudicial per al planeta i que produïm els humans amb la nostra activitat industrial. A més, les algues també ajuden a netejar la contaminació que genera l’acció humana i, al seu torn, fan que es mantinga una enorme quantitat de vida: des de xicotetes gambes i crancs fins a enormes balenes. Cuidar de la vida La gran quantitat de vida que habita en les mars i els oceans està organitzada en ecosistemes i, dins d’estos, els éssers vius establixen moltes relacions —alimentació, col·laboració…— fins a aconseguir un equilibri perfecte: la biodiversitat. Mantindre este equilibre és vital per a la salut de l’ecosistema i del planeta. Si el trenquem, les platges, les aigües i l’aliment desapareixerien. La tasca de l’Oceanogràfic Hui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans i l’Oceanogràfic i la seua fundació han organitzat diverses activitats per a commemorar este dia i conscienciar sobre el greu problema de contaminació que patixen mars i oceans. Durant estos dies, s’han soltat a la mar diverses tortugues marines recuperades en l’Àrea de Recuperació i Conservació d’Animals (ARCA) de la Mar. La primera d’elles en un acte a la platja del Saler junt amb huitanta escolars del CEIP Lluís Vives de la Pobla de Vallbona; altres dos a Dénia —en un acte en el qual van participar la Residència Santa Lucía, el Col·legi d’Educació Especial Raquel Payà i el Centre Ocupacional de la Xarxa—; i un quart animal a la Platja de Puçol, amb el Club de Busseig Trotafons. A més, els professionals de la Fundació Oceanogràfic participaran esta setmana en la II Confint de la Xarxa de Centres per la Sostenibilitat de la Comunitat Valenciana pertanyents a ESenRED. Així mateix, oferiran un taller especial sobre fauna i flora en l’Albufera en una ruta educativa i multidisciplinària organitzada per Geolodía i a la qual assistiran estudiants universitaris de la Universitat de València. activitats de divulgació i conscienciació. 1 i 2 Neteja de la platja i solta de tortuga amb escolars i Global Ómnium. 3 Restes de biodiversitat i fem trobat a l’arena en l’activitat amb els xiquets i xiquetes. F L’Oceanogràfic de València i la fundació organitzen habitualment netejes col·lectives de platges, sobretot per a conscienciar als més menuts sobre la importància de tindre cura del plantea. Últimament, apareixen mascaretes entre el fem que arrepleguen.