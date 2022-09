Una oferta educativa centrada en la protecció de la biodiversitat marina

Amb l’arribada del nou curs escolar, el departament d’Educació de l’Oceanogràfic de València ha preparat la seua nova oferta escolar per al curs 2022-23 dedicada a fomentar la conservació i el respecte pels animals i l’ecosistema marí. Com és habitual, la pròxima setmana, el dissabte 24 de setembre s’ha organitzat la «Jornada del docent», en la qual es presentarà l’oferta didàctica al professorat amb una posterior visita guiada a les instal·lacions on es duran a terme els tallers educatius.

D’esta manera poden conéixer de primera mà l’àmplia oferta educativa i s’orienta els docents sobre quina activitat és la més idònia depenent de les necessitats de cada grup.

Per a este curs, i coincidint amb la campanya anual de conservació de tortugues de l’Oceanogràfic, el major aquari d’Europa presenta dues novetats educatives: «El viatge de la tortuga» i «Viatjant amb Marina».

El viatge per la conservació. Entre l’oferta educativa, destaca el «Viatge per la conservació», en la qual l’alumnat podrà realitzar una activitat adaptada al seu cicle educatiu per a conéixer els projectes d’investigació, conservació i divulgació de l’aquari i de la fundació, de la mà dels educadors del centre. A més, es visitaran també les instal·lacions més importants com Mediterrani, Oceans, Àrtic i Antàrtic i descobrirà els animals que les habiten.

Un viatge la mar d’especial.

El departament d’Educació també proposa una adaptació de les activitats oferides en funció de les necessitats de cada grup escolar. És el cas de l’activitat «Un viatge la mar d’especial», en la qual es potencien els sentits a través de l’acostament d’animals marins mostres reals d’animals marins.

Es tracta d’una experiència sensorial centrada en l’observació i la identificació d’algunes de les espècies més emblemàtiques del Mediterrani que habiten en el nou aquari de contacte. Un recorregut nou dirigit a alumnat amb diversitat funcional, que permet tocar animals invertebrats com l’estrela de mar, l’eriçó marí o el cogombre de mar i que té com a objectiu principal treballar la sensibilització pel respecte del medi ambient en general i del medi marí en particular.

Els viatges de l’Oceanogràfic.

El missatge de respecte i protecció de la naturalesa és el denominador comú d’«Els viatges de l’Oceanogràfic». Així per a cada etapa educativa —Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat—, l’aquari oferix uns recorreguts adaptats a cada nivell.

Amb l’«Expedició Express», l’alumnat podrà conéixer les instal·lacions més rellevants de l’aquari i conéixer les curiositats més característiques narrades per un dels educadors del centre.

Per altre banda, «Viatge als pols» presenta un recorregut per l’Àrtic i l’Antàrtic per a conéixer als pingüins i als mamífers marins que habiten en e l’Oceanogràfic; i amb el «Viatge pel Mediterrani», l’aquari acosta les prades de posidònia, els xicotets taurons i la protecció de la nostra mar a tots els escolars.

L’alumnat també podrà embarcar-se en el «Viatge del tauró» per a aprendre sobre els esquals, la seua alimentació i la seua reproducció, així com les seues amenaces en el «Viatge de la tortuga», en el qual descobrirà els rèptils que habiten en el Oceanogràfic i «Viatjant amb Marina», un recorregut per les instal·lacions on cohabiten tortugues marines amb diferents espècies i es visitarà l’ARCA de la Mar, l’hospital de tortugues marines on s’han recuperat més de 600 animals.

Finalment, per a l’alumnat de 3r de Primària a 2n de Batxiller, l’Oceanogràfic els ha preparat una «Immersió en l’aquari». Es tracta d’una visita a la zona tècnica del centre per a veure de prop el treball diari dels cuidadors. Un recorregut exclusiu per la guarderia de peixos, el sistema de filtració i la zona superior del túnel de taurons, amb l’objectiu de presentar la problemàtica ambiental com la sobrepesca, els microplàstics o la contaminació.

Mostres i recursos audiovisuals

Tot això, se secunda amb recursos materials i didàctics, com a mostres biològiques i exemples de fem marí, així com recursos digitals, com a vídeos explicatius d’educadors i cuidadors de l’Oceanogràfic sobre el maneig i manteniment de la col·lecció biològica i investigacions que es duen a terme diàriament en l’Oceanogràfic.