La Filmoteca més didàctica espera els escolars

Comença el curs i torna, de nou, «Aprenem amb la filmo», la programació didàctica d’audiovisuals de la Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura (IVC) per al 2022-23, amb una oferta adaptada i dirigida a tots els nivells del sistema educatiu. Este programa està conformat per projeccions, debats i tallers, i les sessions didàctiques se celebren a la Sala Luis García Berlanga de la Filmoteca de València, i a la sala 7, també a l’edifici Rialto.

El termini d’inscripció per a les activitats didàctiques de cine de l’IVC es va obrir el passat 1 de setembre i les inscripcions ha de fer-les el professorat en l’adreça electrònica didactica_audiovisual@ivc.gva.es, al telèfon 962 753 492, i el WhatsApp, el 660123438. Moltes de les activitats són gratuïtes i la resta tenen un preu reduït, per exemple, de 2 euros.

El curs passat, van apostar per esta oferta 40 centres de tots els nivells educatius i un total de 2.257 alumnes, repartits en 33 sessions. Ara, com a novetat respecte a edicions anteriors, Abel Guarinos, director general de l’IVC, explica que la programació d’enguany inclou un homenatge a «dues figures fonamentals: Joan Fuster, l’intel·lectual i assagista valencià més preeminent de tot el segle XX, de qui ara, justament, se celebra el centenari del seu naixement; i Jonas Mekas, un dels mestres del documental, que també celebra el seu centenari».

En concret, sobre Jonas Mekas hi ha una activitat en la qual es projectaran fragments dels seus films experimentals i s’analitzarà la seua obra, per a Batxillerat (17 de novembre); mentre que amb «Joan Fuster: Literatura i Cinema» (1 de desembre) s’analitzarà la relació poc coneguda de l’assagista de Sueca amb el cine, mitjançant la lectura dels seus articles cinematogràfics i la projecció de fragments de films, per a alumnat de Batxillerat.

Primeres sessions en octubre

Les sessions didàctiques començaran el pròxim 20 d’octubre, amb la projecció del llargmetratge d’animació alemany «Fritzi, un conte revolucionari» (Matthias Bruhn i Ralf Kukula, 2019) dins de l’activitat «Cinema infantil en valencià», destinada a l’alumnat de 2n i 3r cicle de Primària.

Durant esta tardor, també començarà l’activitat «Pensar un film» (27 d’octubre), amb la projecció i l’anàlisi de la pel·lícula de terror «Déjame entrar» (Tomas Alfredson, 2008) per a Batxillerat.

Dins del programa de cooperació europea CinEd —que pretén descobrir i gaudir del cine europeu d’autor—, figura la projecció i el debat sobre «El verdugo» (Luis García Berlanga, 1963), per a 4t d’ESO i Batxillerat (3 de novembre de 2022 i 2 de febrer de 2023).

La Filmoteca també dona l’oportunitat de debatre sobre la influència de les xarxes socials en la infància amb la projecció de «Binti» (Frederike Migom, 2019), per a 3r cicle de Primària, 1r d’ESO i 2n d’ESO (10 de novembre). Amb «Estereotips en la pantalla» (30 de novembre), l’alumnat de segon cicle d’ESO reflexionarà sobre la influència del cine i la cultura audiovisual en el comportament social i els patrons de gènere.

Sobre història del cinema, en «Els mags del cinema» es projectaran pel·lícules dels inventors del cinematògraf i pioners del cine mut, des dels germans Lumière i Alice Guy fins a Segundo de Chomón i Georges Méliès, amb música en directe del pianista Arcadi Valiente. En la mateixa línia, «Històries que giren», va sobre les primeres imatges en moviments i els seus aparells, explicats per a Primària (14 i 15 de desembre).

També sobre el mateix tema, però ja en 2023, se celebrarà la sessió didàctica «Què és una filmoteca?» (18 de gener i el 23 de març), pel que es projectaran pel·lícules restaurades per l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca de l’IVC. També es mostra a l’alumnat la importància que tenen les filmoteques en la conservació de la memòria audiovisual col·lectiva. Dirigida a estudiants de 4t d’ESO, FP i Batxillerat.

«Mhytos i cinema» permet conéixer com ha sigut l’evolució dels efectes especials en el cine i descobrir alguns dels mites clàssics.; i també hi haurà oportunitat de conéixer les obres de Buster Keaton, Charles Chaplin i Harold Lloyd, amb música en directe a càrrec del pianista Arcadi Valiente (24 de febrer). Els clàssics, com Chaplin, també protagonitzen «Descobrint el cinema» (març).

Seguint amb la història, la sessió «Clàssics del cinema espanyol» (19 de gener), descobrirà la figura de Luis García Berlanga amb «Plácido» (1963).

Amb «Les imatges dels records: València en la memòria dels nostres majors», es projectaran fragments d’obres pertanyents als fons de l’Arxiu Fílmic de la Filmoteca Valenciana, i es veu la transformació urbanística de la ciutat i l’evolució de la societat valenciana (23 de febrer).

En «Pensar el pla: Introducció al llenguatge cinematogràfic», s’analitzaran fragments de pel·lícules i es tractaran qüestions de narrativa audiovisual (4 d’abril); i el taller «Vols doblar una pel·lícula?» (24 al 26 d’abril ), descobrirà el món del doblatge en el cine i la televisió de la mà d’un dels millors professionals valencians, Francesc Fenollosa i Ten. Per últim, sobre este tema també està programat «EnCartel», en relació al procés de creació d’un cartell de cinema (17 i 18 de maig).

Films de diversos països

Per la seua banda, el cineasta i animador valencià Emili Martí impartirà l’activitat «Drets animats» (del 21 al 24 de novembre) que impartix , per a ESO i tercer cicle de Primària i Batxillerat; i «Planeta B», conscienciarà sobre el canvi climàtic (23 al 26 de gener). «Persépolis» (Marjane Strapi, 2007) o «Un pequeño mundo» (Laura Wandel, 2021) seran altres de les projeccions d’este curs, com el clàssic francés «Mon oncle» (Jacques Tati, 1958) dins de la sessió «AulaFilm», que també inclou un passe del film d’animació «El niño y el mundo» (Alê Abreu, 2013, el 27 d’abril).

Amb debat serà la projecció d’«Un hombre sin pasado» (Aki Kaurismäki), dins de la sessió «Experiència CineEd»; i els contes infantils seran l’eix central de «Coneixem el Grúfal!» (30 de març). L’alumnat també podrà vore el llargmetratge valencià «La innocència» (Lucía Alemany, 2019); o la sessió didàctica «Cinema infantil en valencià: El vent entre les canyes» (11 de maig).

Arxius dels grans clàssics

Un any més, l’IVC col·labora amb Filmoteca Española en el projecte en línia EducaFilmoteca —al visionat domèstic i gratuït de grans títols clàssics i contemporanis—, que se celebra durant tot el curs escolar, una activitat no presencial en la qual els docents s’hi han d’inscriure amb el seu grup d’estudiants.

Tanmateix, durant tot l’any, la Filmoteca de València programa «Menuda Filmo», un espai de trobada entre els espectadors més joves i el cine de diferents gèneres i èpoques, amb unitats didàctiques. Abel Guarinos defen que el cinema i l’audiovisual ha de ser una «part fonamental de l’educació i del creixement individual i col·lectiu».

