La Fundació Bromera impulsa la campanya "Espera llegint"

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, ha posat en marxa la campanya d’animació lectora «Espera llegint» per tal de motivar la lectura entre la població a través del comerç local. La iniciativa s’inclou al Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-2023 de la Generalitat Valenciana.

Una de les línies d’actuació del projecte és fer arribar, a través dels ajuntaments, un expositor amb llibres en valencià entre els comerços valencians perquè puguen oferir a les persones que els visiten la possibilitat de llegir un llibre mentre esperen a ser ateses. En aquest sentit, «Espera llegint» busca la col·laboració de les oficines de promoció del valencià i de les regidories de Cultura i de Comerç, així com dels comerços, les entitats culturals i les llibreries locals.

Lots gratuïts

La campanya dona, a tots els consistoris valencians, l’oportunitat de demanar exemplars del «Lot Espera llegint» a través del web www.esperallegint.org. Els exemplars són gratuïts i s’adjudicaran per ordre d’inscripció fins a esgotar existències. El termini de sol·licitud finalitza l’1 de novembre de 2022. Al web està tota la informació i el formulari d’inscripció en la campanya.

Per tal de donar a conéixer la iniciativa, s’ha enviat un exemplar de mostra del «Lot Espera llegint» a cada ajuntament. Aquest està format per un expositor, dissenyat per la il·lustradora valenciana Alba López Soler; onze llibres de les col·leccions «Llegir en valencià»; una guia pràctica amb activitats i consells per als comerços; cinquanta díptics informatius per a les persones que visiten els establiments amb suggeriments de com fer ús l’expositor, i cinquanta punts de llibre per a regalar als lectors i lectores.

Compra a llibreries

Una de les finalitats d’«Espera llegint» és promoure l’adquisició de llibres a les llibreries locals. L’expositor està pensat perquè cada comerç hi pose llibres, de manera que els visitants puguen llegir-los allí o emportar-se’ls en préstec. Així mateix, els materials de la campanya encoratgen els comerciants a comprar-los a les llibreries del municipi, per tal d’estimular el comerç local.

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, creada l’any 2001, és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal fomentar la lectura, especialment la literària i formativa, entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i juvenil, la llengua, la cultura i l’educació.