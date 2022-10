Arranquen els cursos universitaris sobre els animals de l’Oceanogràfic

Ja estan disponibles les dates dels pròxims cursos d’iniciació a la biologia marina que es realitzaran en el Oceanogràfic durant aquest curs universitari 2021-2022, que comencen a la fi d’octubre. Uns cursos que estan dirigits a persones interessades a augmentar els seus coneixements sobre el maneig i manteniment dels animals que habiten el Oceanogràfic, impartits per biòlegs, cuidadors, veterinaris i investigadors, amb l’objectiu principal d’aportar no sols coneixement sinó la pròpia experiència dels professionals.

Els cursos són adequats al professorat d’escoles i instituts, ja que s’adapten a part dels seus continguts, sobretot en l’etapa de secundari i batxillerat.

L’èxit en la demanda dels cursos proposats en edicions passades i les valoracions positives per part de l’alumnat participant, comporta una nova proposta de «Els cursos del Oceanogràfic» amb ampliació de novetats.

A més de continuar amb les matèries d’ocells, tortugues marines, taurons, mamífers marins i meduses, acuariología i corals i cavallets marins, enguany s’ofereix el curs d’Educació Ambiental, en el qual es tractaran els fonaments i origen de l’Educació Ambiental enfront de les amenaces del medi marí i les accions educatives, així com l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Eixides per les instal·lacions

Els cursos estan estructurats d’una manera similar, emprant una metodologia dinàmica i participativa. Per a això, es realitzen diverses xarrades en una sala habilitada per als cursos i una sèrie d’eixides per les instal·lacions del Oceanogràfic, on els professionals del parc ensenyen diferents aspectes biològics dels animals, així com el seu maneig i manteniment.

També s’aborden altres temes interessants com la medicina veterinària en animals marins i els projectes de conservació i investigació que es realitzen actualment. El coneixement d’aquests projectes fa que l’alumnat dels cursos tinga una idea real de la problemàtica ambiental i les seues grans amenaces, per a posteriorment proposar accions positives de respecte al medi marí.

Primera formació: 24 d’octubre

El pròxim 24 d’octubre donarà principi el curs que se centra en taurons i que es prolongarà durant cinc dies amb una duració de 20 hores que es distribueixen de dilluns a divendres de 15.30 a 19.30 hores.

En aquesta ocasió l’alumnat podrà aprendre des d’aspectes bàsics com l’anatomia i l’evolució dels taurons, fins a característiques més complexes com el manteniment d’un tauró al mig controlat o alguns aspectes veterinaris a tindre en compte.

Hi haurà tant sessions teòriques com sessions pràctiques, un requisit cada dia més demandat per l’exigent alumnat (molts d’ells estudiants universitaris) que s’inscriu cada any en els nostres cursos. Cada sessió serà impartida per professionals amb experiència en els diferents àmbits de les temàtiques propostes.

Calendari de cursos

• 24 octubre: Curs de taurons

• 11 novembre: Curs d’aquariologia

marina i corals

• 28 novembre: Curs d’Educació

Ambiental en aquaris

• 1 febrer: Curs d’Ocells aquàtics i marins

• 24 febrer: Curs de meduses

• 11 març: Curs de cavallets marins

• 27 març: Curs de mamífers marins

• 24 abril: Curs de tortugues marines