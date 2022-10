El Col·legi Oficial de Bibliotecaris celebra la VI Jornada Valenciana de Documentació

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana ha organitzat la sisena edició de la Jornada Valenciana de Documentació, que se celebrarà este divendres, 7 d’octubre, a l’Espai ADEIT de València amb el títol «Innovació, compromís, futur».

El programa arrancarà el divendres a les 9.00 h, però demà hi haurà dos activitats complementàries: una ruta per la València Republicana que començarà a l’Institut Lluís Vives (18.30 h) i un sopar al restaurant Deli_rant (21.00 h).

La conferència inaugural serà a les 9.30 h a càrrec de l’especialista en màrqueting digital Manuela Battaglini i es titula «Tecnologia i innovació social». A continuació, hi haurà la ponència «Traficants de vincles: cap a una democràcia connectiva» de Raúl Oliván, director general de Govern Obert i Innovació Social en el Govern d’Aragó. Després de la pausa-café, tindran lloc les taules redones «Re-inventant els espais» amb Miriam Julián, José Pablo Gallo León i César Moreno; «Reptes i oportunitats de la innovació per al futur professional» amb Óscar Arroyo Ortega, Vicenç Ruíz Gómez i Núria Portillo, i «Innovació tecnològica» amb representants de les entitats patrocinadores de l’activitat.

De vesprada, es faran diversos tallers, que es desenvoluparan simultàniament a partir de les 16.15 h: «HIP-Biblioteques (Hexàgon de la Innovació Pública en Biblioteques)», a càrrec de Lucas Ramos; «Professionals com a motors del canvi de la narrativa social», impartit per Manuela Battaglini; «Joves: (des)informats i (in)feliços», amb Nereida Carrillo, i «Catedrades», de Núria Portillo. La còmica Maria Juan tancarà la jornada amb l’espectacle «Tot per l’aire».

La inscripció s’ha de formalitzar al web jornades2022.cobdcv.es, on està disponible el programa i tota la informació de la jornada. Hi ha dos modalitats d’assistència: presencial i en línia.