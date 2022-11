Estudiants d’FP posen a punt centres educatius del Senegal

El Centre de Formació Professional Xabec de València ha recuperat el seu programa de voluntariat a l’Àfrica que el centre feia cada estiu fins que va arribar la pandèmia. En esta ocasió, i després d’una pausa per la crisi sanitària, un grup de docents i estudiants van viatjar fins el Senegal les passades vacances.

El programa de voluntariat d’estiu és de la mà de l’ONG Cooperació Internacional junt amb el Col·legi Major Albalat, també de València, i uns 30 estudiants d’FP foren els encarregats de la posada a punt de dos centres educatiu, fent treballs de manteniment (pintura, reparacions de fontaneria, persianes, cuina...) i instal·lant una aula d’informàtica i aparells de refrigeració, segons relaten.

En dos torns de 15 dies durant el juliol, els voluntaris van fer diversos treballs i activitats en un institut de Batxillerat — concretament en l’institut René Colly— i en l’escola de Primària Kadiamor, ambdós de la ciutat de Bignona.

Com explica Javier Lázaro, professor d’Electricitat i Manteniment Mecànic, durant quatre estius el programa es va fer amb Kènia i enguany van canviar de destí per anar al Senegal. Ell no es perd cap viatge i en esta ocasió ha anat acompanyat d’alumnat d’entre 18 i 20 anys, de cicles relacionats amb les instal·lacions, com Mecatrònica, Instal·lacions de fred o Manteniment ferroviari.

En concret, en els centres educatius van realitzar instal·lacions elèctriques, cablejat, treballs de pintura, i configuració d’ordinadors ja que, entre altres accions, van preparar des de zero un aula d’informàtica. Per això, un altre repte del viatge és tota la logística, ja que hagueren de portar cadires, taules, monitors... del que s’encarregaven els col·laboradors del projecte i també empreses que habitualment els subministren a Xabec material per a les classes d’FP, que també van fer donacions.

«L’experiència et permet conéixer una altra cultura, una altra manera de viure més senzilla i molt acollidora, sense estar tan atrapats amb la tecnologia, i el nostre alumnat també es beneficia perquè dona part del que han rebut però que molta gent d’allí no té: com uns coneixements tècnics, unes habilitats… que pots posar al servei d’altres persones», opina el professor.

Juan Pablo Ivars és un dels estudiants que va viatjar al Senegal, és titulat d’Electromecànica i Instal·lacions tèrmiques i ara estudia Mecatrònica Industrial. El jove, de 21 anys, explica que la seua tasca va ser preparar la lluminària i l’aula d’ordinadors del centre educatiu senegalés. «Vaig preparar les taules, les bases dels ordinadors, les torres i les llums, perquè hi havia poques o no funcionaven», recorda.

L’alumne ja va participar en projectes de Kènia i apunta que tenia ganes de tornar a Àfrica. El que més destaca del viatge d’este estiu «no és una ajuda directa», afirma. «Vaig estar ensenyant i donant una xicoteta classe d’instal·lació de pantalles de llum… i em va omplir molt poder ajudar quan veus que no tenen medis ni tenien eixos coneixements», assegura. D’esta manera, l’empremta del Xabec anirà més enllà de la feina que van deixar feta a l’estiu.

També a València

El voluntariat a l’Àfrica, a més d’ensenyar valors i altres realitats a l’alumnat valencià, també servix per a mostrar-los que per molt tècnics que siguen uns estudis, sempre poden tindre una vessant social. Més enllà dels viatges a altres països, l’alumnat i el professorat del Xabec també ajuda ‘a casa’. Com explica el professor compten amb una iniciativa —en col·laboració amb diferents entitats— per la qual fan xicotetes reparacions a persones de València en situació de vulnerabilitat.

«Els dissabtes fem xicotetes reparacions en vivendes de persones sense recursos. És una iniciativa amb molt d’èxit, en la qual participen uns 60 o 70 alumnes i fem brigades de 10 o 12 persones. Són pràctiques reals, en les quals veuen altres contextos i els estudiants fan alguna cosa pels altres, el que els compensa molt», assegura Lázaro. «És respondre a la responsabilitat social que tots tenim», recorda.

Pintures i reparacions de mobles han sigut algunes de les accions.