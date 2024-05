Carlos Sobera es uno de los presentadores m谩s populares de la televisi贸n. El conocido actor y empresario naci贸 en 1958 en Barakaldo (Vizcaya) y salt贸 a la fama en los a帽os 90 con el concurso 50x15: 驴Qui茅n quiere ser millonario?. Actualmente, su participaci贸n en First Dates y Supervivientes no ha hecho sino acabar de catapultar a煤n m谩s su carrera.

Sin embargo, y pese a ese 茅xito, Carlos Sobera ha desvelado que no es oro todo lo que reluce en televisi贸n y que diariamente se deben enfrentar a multitud de situaciones complicadas que incluso pueden costarles su puesto de trabajo. Eso es, precisamente, lo que le ha ocurrido al presentador, seg煤n ha contado 茅l mismo.

El vasco es conocido no s贸lo por su carisma y su trabajo como presentador en televisi贸n, sino que tambi茅n ha realizado notables incursiones en el mundo del teatro y el cine, donde comenz贸.

Hacer que su carrera despegase no fue f谩cil. Primero decidi贸 abandonar la universidad para gran disgusto de su madre, que tild贸 de "aberrante" el camino que eligi贸 su hijo. Luego, un imparable discurrir por castings y peque帽os trabajos en busca de su oportunidad.

En una ocasi贸n, hace ya tiempo y cuando a煤n Carlos Sobera no hab铆a dado el salto con 50x15: 驴Qui茅n quiere ser millonario?, se present贸 a un casting en el que le pidieron que hiciera lo "m谩s extra帽o" que le han solicitado durante su carrera, seg煤n 茅l mismo ha explicado en una entrevista en Lecturas.

"S铆, es lo m谩s raro que me han pedido, sin duda alguna", admit铆a el presentador. Pero "pens茅 que lo que quer铆an realmente era saber si ten铆a morro para hacer cualquier cosa que pudiera surgir o no", matiza. Por eso acept贸.

Eso tan extra帽o no era otra cosa que desnudarse. Le pareci贸 raro porque el programa de televisi贸n que deb铆a presentar no ten铆a ning煤n tipo de relaci贸n con el sexo, pero a煤n as铆 claudic贸 "y me lanc茅", relata.

Carlos Sobera super贸 su verg眉enza y su miedo para intentar conseguir un puesto de trabajo en televisi贸n y, sin embargo, no le sirvi贸 de nada. "No -cuenta-, no me sirvi贸 porque no me cogieron".

驴Por qui茅n lo rechazaron? Por otro conocido presentador de televisi贸n que tambi茅n vivi贸 momentos de gloria en la d茅cada de los a帽os 90 y cuya estrella posteriormente fue perdiendo fulgor hasta estar casi desaparecido de la peque帽a pantalla: Alonso Caparr贸s. 驴El programa? El gran juego de la Oca.

S铆, Carlos Sobera pod铆a haber presentado aquel concurso, pero sus responsables se decantaron por otra persona y tal vez aquello fue una verdadera oportunidad para el vasco: tal vez, de haber estado trabajando en aquel programa, jam谩s se habr铆a presentado al casting de 50x15: 驴Qui茅n quiere ser millonario? y su vida ser铆a diferente a la actual.