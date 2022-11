‘Diccionari per a cossos’ convida els adolescents a ‘ballar’ Fuster

«Tens un cos aprofita’l; aprofita-te’n». Este és el suggeriment d’Hort-Art en clau d’experimentació didàctica a partir del seu «Diccionari per a cossos», una obra amb la qual Alexsandro Guerra i Pere Bodí investiguen la textura de les propostes fusterianes i assumixen la veu de les múltiples corporeïtats, en una proposta artística que oferixen als centres educatius.

«Fuster interpel·la sempre, sedueix, suggereix, crida i ho fa des del cos social, el cos polític, el cos estètic, el cos cultural, el cos filosòfic, el cos econòmic o fins i tot el cos sentimental; al nostre diccionari el despullem», afirma el coreògraf italobrasiler Alex Guerra.

El text de l’escriptor de Sueca brolla des de la seua poesia que flueix en escena, mentre que les entrades del «Diccionari per a ociosos» o altres escrits de l’homenot articulen una proposta coreogràfica que passa el present pel sedàs fusterià. A partir dels assajos, poemes i correspondència de Joan Fuster, el projecte de dansa contemporània «Fuster. Diccionari per a Cossos» interpreta i projecta noves mirades envers el futur. «No volem romandre en la pell, en la interpretació descriptiva del cos sinó que pretenem descordar la veu d’una de les persones més crítiques i engrescadores del nostre panorama cultural» afegeixen.

«El Diccionari per a cossos pot esdevenir una eina didàctica summament potent; hem articulat un taller que portem als centres educatius, a biblioteques i agències de lectura amb la intenció que l’alumnat i els lectors s’apropen al cos fusterià. El moll de l’os d’una proposta que mira directament els ulls de l’alumnat i el mobilitza. La dansa en clau de Fuster genera processos inclusius, totes i tots podem ballar els aforismes» afegeix Pere Bodí, des d’Hort-Art.

L’alumnat de l’aula combinada del CEE Sant Cristòfol i l’IES Jaume I de Sagunt ha sigut pioner en l’experiència «ballar Fuster» del taller que proposen Hort Art. «L’alumnat ha protagonitzat moments únics; per a elles i ells ballar, experimentar, assaborir, jugar amb les paraules i portar-les al cos ha estat un tresor. Hem après tant...» afegix Guerra.

Emoció desbordada

Des de l’institut saguntí destaquen la singularitat d’una proposta de dansa contemporània viscuda des del cos i les possibilitats de viure amb totes les conseqüències la igualtat i la inclusió al centre. «Hem viscut l’experiència amb un seguit d’emocions descordades summament enriquidores; el projecte desprén una energia positiva molt creativa», afirma Joan Garcia, docent de l’institut de Secundària.

La proposta d’experimentació «Tens un cos aprofita’l» s’ha desenvolupat també amb l’alumnat de 2n de Batxillerat de l’IES Jorge Juan de Sagunt. La sessió s’articula a partir dels aforismes i la paraula de l’assagista per anar posteriorment al cos. Amb deu accions conreades per l’alumnat es genera una composició coreogràfica que remet un aforisme. Els estudiants participaren activament i emotiva en la dinàmica. «Ens ha despertat a Fuster; hem pogut cridar, exercitar el cos, hem eixit de l’aula i viscut la lectura amb un altra possibilitat», assegura Aitana Ortiz, alumna del Batxillerat científic. Per la seua part, Júlia Pérez ha emfatitzat la força del cos en l’experimentació de la literatura: «ha estat com alçar la veu, entendre millor com dramatitzar i ballar el text amb més ganes», diu.

Amb este taller, Hort-Art pretén mostrar l’empremta que la dansa contemporània pot deixar en els menuts i joves. «Des de la dansa podem arribar a l’univers de la provocació, incentivar el dubte sistèmic i suggerir noves mirades, interpretacions, crítiques envers el nostre entorn. Ballem totes i tots, llengua, cos i pensament es mouen en una experimentació que els permetrà créixer», apunten.

Estimular ment i cos

Després de 100 anys de Fuster, esta experiència pretén dansar-lo; esdevenir una escletxa dintre el pensament i l’herència d’un escriptor clau a la literatura en llengua catalana. El cos essencial d’algú que estimula la ment; amb aquesta experiència didàctica la reflexió s’arrela al cos des d’on naix l’expressió contemporània, diversa i inclusiva que brolla en crit de dansa. Qüestions d’identitat, estètiques, pensament polític, conformació econòmica o realitat cultural dansen des de l’aforisme al cos i els protagonistes interpreten amb veu pròpia.