La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2024, que coorganitzen Escola Valenciana i la Xarxa Vives d’Universitats, ha arrancat esta setmana amb la participació de 61 centres docents, 68 equips i prop de 340 alumnes de la Comunitat Valenciana. Com cada any, les cinc universitats públiques valencianes acullen esta competició d’oratòria, que cerca potenciar l’ús de la paraula, el diàleg i l’intercanvi d’idees, amb el valencià com a llengua vehicular. Este curs, l’alumnat ha de treballar entorn de la pregunta «La intel·ligència artificial és una amenaça per a la humanitat?», un tema controvertit i d’actualitat on l’alumnat valencià haurà de defensar tant la posició a favor com la posició en contra.

La Universitat Jaume I de Castelló de la Plana ha sigut la primera en encetar el calendari de 2023-24de les fases locals, acollint la competició des del dilluns fins a este divendres, 2 de febrer. Hi continuaran la Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández d’Elx, des de hui fins al dissabte, 3 de febrer; i, per últim, la Universitat Politècnica de València i la Universitat de València, del 8 al 10 de febrer. Els equips guanyadors seran aquells que representaran a la seua universitat de referència en la fase final, on competiran amb els equips seleccionats de Catalunya i Andorra, i que tindrà lloc del 17 al 19 d’abril a la Universitat Jaume I. En la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2024 participen un total de 195 centres, 200 equips i vora 5.000 alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat (i equivalents) i FP d’entre 15 i 18 anys. A més dels representants valencians, també hi ha de Catalunya i Andorra. L’edició 2024 suma el major nombre de centres inscrits Els centres escolars s’inscriuen com a participants en una universitat de la Xarxa Vives on disputaran una fase local amb centres de la mateixa demarcació geogràfica. En aquesta fase local es classificarà l’equip que representarà a la universitat en la fase final de la competició. L’any passat, l’equip de l’IES Misteri d’Elx (representant de la Universitat Miguel Hernández), va guanyar la competició, mentre que l’IES Almenara (de la Universitat Jaume I), va ser el subcampió; i el tema de debat va ser: «Cal regular les xarxes socials per combatre la desinformació?». Escola Valenciana coorganitza la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat a la Comunitat Valenciana. La iniciativa de la Xarxa Vives d’Universitats, compta amb la col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el suport del Govern d’Andorra.