Existen muchas hipótesis sobre si es bueno o no tener relaciones sexuales durante el embarazo. Y muchas creencias populares también…

Por eso, lo mejor es que sean los obstetras y ginecólogos los encargados de aclarar cualquier miedo y duda al respecto.

Numerosos estudios corroboran que practicar sexo durante el embarazo es totalmente seguro y que no entraña ningún peligro, salvo en aquellos embarazos que tengan alguna contraindicación, como podría ser la rotura prematura de membrana, una amenaza de aborto o de parto pretérmino, o cualquier otra patología.

Pero si el embarazo es normal, no sólo es bueno para la madre, sino también para el bebé.

Liberación de oxitocina

La doctora Isabel Rodríguez-Piñero y Elena Iracheta, ginecóloga y psicóloga respectivamente de la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional, afirman que durante el embarazo los músculos de la pelvis están más irrigados y hay más flujo sanguíneo, por lo que practicar sexo es bueno en esta situación.

Como explica la doctora Isabel Rodríguez-Piñero, al liberar esta hormona, se pueden tener contracciones y es algo normal, fisiológico, no pasa nada, al menos que sean dolorosas y rítmicas.

«Las contracciones se producen porque el acto sexual es un ejercicio físico, y lo normal después de hacer ejercicio se tengan», afirma la doctora.

Según Elena Iracheta, «es, sencillamente, una respuesta muscular que suele durar un par de minutos, que es el tiempo que permanece la oxitocina en sangre».

Falta de apetito sexual durante el primer trimestre

Hay estudios que afirman que el 54% de las gestantes carecen de apetito sexual durante el primer trimestre de embarazo.

Pero según avanza la gestación la situación cambia. La doctora Rodríguez-Piñero explica que, durante el segundo trimestre, cuando el embarazo está ya más asentado, el apetito sexual retorna.

¿Por qué? Pues porque es cuando aumenta la libido y vuelve el deseo, el pecho aumenta y nos vemos más atractivas.

Tener relaciones en el tercer trimestre

En opinión de Elena Iracheta, en el tercer trimestre vuelven a decaer las relaciones por el aumento de tamaño de la tripa y porque la mujer se siente más incómoda físicamente.

No hay que agobiarse ni sentirse mal si el apetito sexual decae o la incomodidad física de los últimos meses no lo permiten.

La doctora Iracheta subraya que no sólo existen las relaciones sexuales, sino que «los masajes, abrazos, caricias y besos, todo el contacto físico y afectivo, ayuda también a liberar oxitocina«.

El sexo en el posparto

Siempre se ha hablado de que el posparto tiene una duración de seis semanas, la famosa cuarentena, y que a partir de ese momento todo es perfecto.

Pero no, no siempre es así. Cada posparto y cada puerperio es un mundo, y hay mujeres que a las tres semanas están fantásticas y otras que a los tres meses no lo están.

Como indica la psicóloga Elena Iracheta, cada mujer necesita una adaptación porque cada situación es diferente.

Además, en ese momento la madre está volcada en su bebé, en su cuidado y alimentación, y se tiene el ámbito del placer cubierto gracias a la liberación de oxitocina que se produce también cuando se está en contacto con el bebé.

Por ello, si durante las relaciones sexuales «se nota dolor, se debe consultar al ginecólogo o a un fisioterapeuta de suelo pélvico, así como al psicólogo o sexólogo, porque muchas veces las molestias tienen su origen psicológico y se solucionan en tan solo dos o tres sesiones de psicoterapia», asegura Iracheta.

La doctora Rodríguez-Piñero puntualiza que hay que evitar que los dolores vaginales se cronifiquen, por lo que hay que acudir cuanto antes a un especialista para que realice un estudio completo.

«Es importante recordar que la falta de apetencia sexual es normal y que el cuerpo tiene que volver a adaptarse después de nueve meses de grandes cambios fisiológicos y emocionales», concluye.