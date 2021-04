Con el precio de los alquileres por las nubes y el del metro cuadrado construido en ascenso tras las crisis de sector, las alternativas habitacionales baratas abren todo un mundo de posibilidades para aquellos que quieren independencia sin hipotecarse de por vida o sin dejarse más de la mitad del sueldo en el alquiler. Y en un mercado en el que cada se exprime cualquier oportunidad de negocio, no podían faltar las empresas que han comenzado a contemplar este nicho de mercado y no quieren dejar escapar la oportunidad de explorar el mercado de las casas pequeñas y baratas.

No se trata de grandes apartamentos ni fastuosas casas de madera. No. Los primeros modelos tienen 15 y 16 metros cuadrados. Nada más. Lo justo para dos habitaciones, un baño y una cocina. Pero, una casa al fin al cabo. No se venden en grandes superficies claro, sino por Amazon. Dónde si no. El precio no supera los 8.000 euros con los acabamos más caros pero el reto no esta ahí sino en el montaje. Las piezas de madera maciza llegan en un camión como parte de un kit de montaje y ahí es donde empieza el trabajo del futuro dueño. Los fabricantes aseguran que en 8 horas se puede tener ensamblado toda la estructura pero depende, por supuesto, de la pericia de cada uno y de tener o no acondicionado el terreno sobre el que se va a instalar la casa.

El interior no dista mucho del de un mini apartamento. El uso de madera maciza garantiza su aislamiento y el empleo de grandes ventanales evita la sensación de espacio cerrado y pequeño que debería esperarse de un habitáculo de apenas 16 metros cuadrados.

No está a la venta en España

Obviamente este modelo de negocio está comenzando a implantarse en EE UU y en algunos países nórdicos, donde hay una larga tradición de contar con pequeñas casas de jardín o de invitados. Por el momento, el producto ya se ha agotado en Amazon y no está a la venta en España.

El fabricante y el gigante de ventas por internet anuncian mejoras en el modelo en los próximos meses y quién sabe si una posible apertura a mercados internacionales.