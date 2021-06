La propina en Estados Unidos es habitual, pero cuando asciende a 13.000 euros en un restaurante de Londonderry, en New Hampshire, se convierte en una generosa donación. Y este gesto dejó a los trabajadores del local estupefactos cuando vieron la cuenta.

Un cliente anónimo acudió a un restaurante de la localidad estadounidense de Londonderry para disfrutar de un perrito caliente y algunos cócteles. Un menú de lo más sobrio y que en la factura le supuso un desembolso de 31 euros. El camarero le entrega la cuenta y la sorpresa que se llevó al cobrarle fue mayúscula. Trece mil cuatrocientos euros, un extra nada usual. Esto ocurrió el pasado 12 de junio, según cuenta la NBC.

La abundante propina causó un gran revuelo entre los trabajadores del 'The Stumble Inn', el restaurante agraciado con tan buen 'samaritano' cuya identidad sigue sin ser revelada. "Es una especie de hombre misterioso", afirma una de las camareras del restaurante, Michelle McCudden, en el medio estadounidense.

El propietario del 'The Stumble Inn', impactado por lo sucedido, confesó que al principio no daba crédito: "Pensé que se trataba de un error. He estado trabajando en esto durante mucho tiempo y nunca pensé que me pasaría algo así".

Después de comprobar que, efectivamente, era un donativo real y tenía validez, el dueño del restaurante hizo patente su alegría. "Subimos y le dimos las gracias. Ha sido un año realmente duro para todos nosotros. Que alguien hiciera algo así restauró mi fe en la humanidad. Simplemente dijo que trabajamos muy duro y que quería hacer algo bueno y que de verdad quería que lo tuviéramos ", reveló.

La generosa propina del cliente sin nombre será repartida entre los doce empleados que trabajaron ese día tan especial, según el propietario del local. Un extra de mil euros para cada uno, todo un regalo para los tiempos que corren.