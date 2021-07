Hace 11 años el hotel Rocas Blancas situado en la entrada de Santa Pola quedó abandonado. Un complejo turístico, también conocido como el hotel JM, con cinco plantas donde miles de turistas disfrutaron durante décadas de un spa, piscina exterior, pub o gimnasio, entre otros.

Ahora una inmobiliaria lo ha lanzado al mercado en la plataforma de venta y compra de segunda mano: Wallapop.

Titulado con "hotel en venta en el centro de Santa Pola", este anuncio expone las dimensiones (6430 m2) y habitaciones (90) por un precio de 4.247.857 euros.

La historia sobre este complejo no pasa desapercibida, pues cuando en 2010 cerraron sus puertas a causa de la crisis económica, hubieron especulaciones sobre que el narcotraficante Ángel Suárez, conocido como Cásper, quiso adquirirlo en 2012 para convertirlo en uno de los prostíbulos más grandes de Europa.

No obstante, en 2019 desde el Ayuntamiento de Santa Pola señalaron que en los últimos años no se había presentado ninguna propuesta para buscar una salida al edificio hotelero.

Desde entonces el abandonado inmueble se ha convertido en un foco de insalubridad y objeto de actos vandálicos, como un incendio provocado por un grupo de jóvenes en 2019.

Para prevenir este tipo de conductas, desde el equipo de gobierno remitieron un escrito a la entidad bancaria que asume la propiedad del inmueble para que aumentaran las medidas de seguridad y se tapiaran las posibles entradas al complejo abandonado.

El que fue un hotel de tres estrellas con un palacio de cristal, un spa como unos de los grandes atractivos de los turistas, y un enclave para celebrar banquetes de boda o encuentros de equipos de fútbol del panorama mundial, puede tener nuevo dueño o dueña por más de 4 millones de euros.