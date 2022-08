Coldplay ha desatado la locura entre sus seguidores españoles y han logrado agotar las entradas para sus cuatro conciertos programados en la ciudad de Barcelona en el próximo mes de mayo.

Cuando en principio se habían previsto tres actuaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys, la banda británica sacó una nueva fecha así que Coldplay actuará en España los días 24, 25, 27 y 28 de mayo con motivo de su gira 'Music of the Spheres World Tour'. Y en todas ellas ha conseguido el sold out.

La enorme demanda suscitada "nunca antes" vista llevó a tomar la decisión de añadir la cuarta cita en Barcelona y las entradas de este concierto extra se sacaron a la venta, ayer 25 de agosto, y se agotaron en pocas horas.

Y justo a raíz del anuncio de la venta de tickets a través de una cuenta de Twitter dedicada al grupo liderado por Chris Martin, una tuitera ha publicado una respuesta que se ha convertido en viral y ha provocado risas e indignación a partes iguales en los asiduos a esta red social.

En la cuenta @coldplayspain informaron del día y la hora de la venta de entradas a través de los portales Live Nation y Ticketmaster. En el mensaje se especificaba que la venta comenzaba el día 25 de agosto a las 10.00 horas "9.00 en Canarias", en clara alusión al diferente uso horario en el que se encuentran la península y el archipiélago canario. Pues ante este dato, una tuitera no pudo reprimirse y lanzó un mensaje desesperado: "Es injusto que en Canarias se pueda comprar antes. Tengo mucha ansiedad".

Y a partir de ahí se desata la locura: desde gente indignada por la supuesta falta de conocimiento de la fan de Coldplay, la incredulidad porque hay gente que piensa que tiene que ser una broma o quienes muertos de la risa han compartido otras ocasiones en las que el personal ha confundido la ubicación de las Islas Canarias.

Inevitablemente me ha venido esto en la cabeza xD. pic.twitter.com/nlWGFrwzwT — Daniel Julian (@anshar250) 26 de agosto de 2022