El talent show culinario más exitoso de La 1 cerró ayer uno de los capítulos más importantes de su historia tras la eliminación de Luca, el que será recordado como uno de los concursantes más polémicos y menos queridos por la audiencia. Al menos, es lo que opinan las redes, que han celebrado su expulsión con cientos de memes y vídeos.

'Masterchef' encaró este martes una nueva prueba por equipos y otra de eliminación. La primera prueba tuvo lugar en el hotel The Madrid Edition, en pleno centro de Madrid, donde se encuentra el Restaurante Oroya de Diego Muñoz. Los capitanes de esta prueba fueron Lluís (rojo) y Luca (azul), cuyo equipo acabó en la prueba de eliminación.

Desde el principio del cocinado, Luca no dudó en admitir que estaba perdido, sin saber qué tenía que hacer y sin entender su receta. El tiktoker decía no saber que era el tomillo y se vino abajo sin poder contener las lágrimas. «Acábalo, haz el peor plato», le animaba Pepe Rodríguez que además no tenía reparos en ayudar al joven concursante con la sepia para conseguir que sacara el plato adelante.

La tinta de la sepia

El concursante fue de los primeros en presentar su plato, con la tinta de la sepia sin haberse cocinado. "Está todo crudo", le advirtió Jordi Cruz. Luca se vio obligado a probar su propio plato. Su reacción dio mucho de que hablar, ya que le dieron arcadas al probar la tinta del calamar cruda. "No puedo", decía con la boca y la lengua completamente negras.

A Ana, la otra concursante, no le fue mucho mejor. "El de Luca no se puede comer, pero este tampoco", sentenció el jurado. De esta manera, la expulsión estaba entre Ana y Luca pero el jurado decidía que el expulsado final fuera Luca. "Ana aunque tu plato distaba mucho del original, pero estaba peor el de Luca", aseguró Pepe.

El discurso final de Luca

"No quiero llorar. Luca entró siendo una persona un poco artificial, materialista y aquí me he dado cuenta de que hay más vida detrás de un móvil y que puedes ser feliz con otras cosas. Yo antes no era así», reconocía el concursante. «Para mi esto no ha sido un programa de cocina, es un programa de experimento humano. Me voy siendo otro", concluyó.