La importancia del deporte en nuestro desarrollo personal

El deporte es una actividad muy importante en la vida de toda persona. La actividad física nos permite estar sanos, evitar algunas enfermedades y mejorar nuestro estilo de vida. Además de esto, a la hora de nuestro desarrollo personal nos puede aportar una serie de valores como la constancia, el trabajo, etc., por ello se deberían hacer más actividades públicas de este tipo. Insisto en que el deporte es tan importante para cada individuo porque se han realizado estudios en los que se ha demostrado que es crucial para una vida prolongada y saludable, además previene enfermedades como la obesidad, la hipertensión, etc. Para los adolescentes los deportes colectivos les ayuda a conocer gente nueva, entrenar con un horario determinado les hará ser constantes en muchas facetas de su vida y también puede prevenir hábitos perjudiciales. En conclusión, el deporte es algo que debería verse mucho más practicado por todo el mundo y no solo por la tele, en mi opinión se deberían hacer muchas más actividades públicas al alcance de todo el mundo.