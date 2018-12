Gracias a las lluvias

La noticia del fracaso histórico de la primera tirada de aves acuáticas en l'Albufera, en la que los cazadores apenas llegaron a abatir una cuarta parte de las piezas acostumbradas culpado al Medio Ambiente que no estaba lo suficientemente inundados las zonas de los los puestos de caza. Como ciudadano valenciano tengo que congratularme con el Medio Ambiente, ya que en muchos años no había visto los bancales con mas de 20 centímetros de agua, gracias a la lluvia, por lo que los agricultores no han tenido necesidad de agua de riego, y a su vez hemos visto los citados llenos de aves, probablemente huyendo de los cazadores. En una palabra lo que no se puede conseguir por medios políticos, se ha conseguido gracias a la naturaleza que ha colaborado con estos animales.