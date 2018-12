El paro en València

Me gustaría decirle a Sandra Gómez, Teniente de Alcalde de Valencia, que su declaraciones en cuanto a la disminución del paro son totalmente inciertas. Los empresarios apenas hacen contratos de trabajo y los que hacen son de horas, semanas e incluso se dobla la jornada laboral y no recibes retribución por haber hecho horas dobles. Ya nos gustaría, a quienes estamos sin trabajo, que nos llegase un contrato de trabajo ya. Llevar 8 años en el paro es una situación límite y sin expectativas de que vaya a mejor. Se nota que se acercan las elecciones autonómicas porque se comienza a hacer campaña diciendo todo cuanto se ha hecho durante estos 4 años de gobierno, y lo que les queda por hacer y te quieren convencer de que hay que votarles. Estoy muy decepcionada con la gestión de Sandra Gómez, yo pensaba que dada su juventud y siendo mujer cambiaría el sistema que llevamos arrastrando muchísimos años. No estoy afiliada a ningún partido pero mi voto no sería para Sandra Gómez. Me gustaría que alguien me explicase el porqué de esta mala organización. ¿Acaso tengo yo la culpa de no tener posibles para emigrar? ¿a qué debo esperar y cuánto para que esta situación cambie? Aquellos que nos encontramos sin trabajo tenemos un problema si somos mujeres sobre todo cuando cumples una cierta edad ponen cualquier obstáculo para hacerte un contrato. Cuánto me gustaría que Sandra Gómez pudiese leer mi carta y yo explicarle en la situación que me encuentro, porque ella no puede ni sabe lo que es pasar el tiempo y que nadie te ofrezca un contrato de trabajo.