Día 8 de Marzo, Internacional de la Mujer... trabajadora; con esta extensión, la de «trabajadora», se celebraba hace años este evento, si bien tal adjetivo empezó a no ser bien visto a partir de determinados momentos en que la mujer consideró, muy acertádamente bajo mi modesta opinión, que a la mujer no había que encasillarla bajo concepto alguno ajeno a su condición de ello, de mujer, sin más. Hay cuestiones que nos resultan incomprensibles a las mentes, más o menos racionales y/o sensatas, cuando se habla de seres humanos pues, independientemente del sexo, como así mismo del lugar de nacimiento, raza, cultura y tantos etcéteras como nos puedan diferenciar, en los derechos y las libertades no debe haber diferencia alguna. Por ello, la mujer, sin que se tenga que esperar a que sea, aunque está bien conmemorarlo, en un día del año, debe ser respetada y considerada como lo que es, ser humano con todo lo que ello conlleva una vez nacido (no entro a valorar lo de concebido pues ello lo dejo para la ciencia y la conciencia) el ser, y además lo que representa, la capacidad de ser madre pues, aunque un determinado sector del feminismo tal vez más «puro o duro»", por calificarlo de alguna manera, no le guste que la mujer sea valorada por ello; repito, es mi humilde opinión. Mujer, sé tú. Que nadie se arrogue la condición de lo que la naturaleza te ha dado. Como hombre siento vergüenza de las proclamas de tanto politico que, «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», usa a la mujer, en el día que ésta sale a reivindicar sus derechos y libertades al tiempo que a cuestionar las formas en que un machismo carente de valores y principios pretende situarlas en todos y cualquier aspecto de la sociedad, para granjearse «simpatías» políticas de cara a unos comicios inminentes. El día 8 de Marzo no debe ser sólo el día de la mujer, toda la sociedad estamos llamados a reivindicar, por salud democrática, que los derechos y las libertades de la mujer, como así mismo se cualquier ser humano, sean respetados y considerados y, en consecuencia, debe ser abolida cuenta discriminación pueda, residual o no, existir en la sociedad. Por ello, ¡mujer, sé tú!!