Preludi Falla de Monteolivete

En cine de Barrio del sábado dos de marzo, El último cuplé, Sara Montiel canta Valencia de Padilla. Con intención, o no, del programa de RTVE se da paso a la cridà, la invitación a acudir a las fiestas josefinas, Patrimonio de la Humanidad, a gentes de dentro y fuera de la ciudad cabeza del Reino de Valencia. Cridà a cargo de las Falleras Mayores Marina y Sarita y demás autoridades. El lugar, las puertas protocolarias, las Torres de Serrano. Grandioso espectáculo de voz, luz y color; visita a la patrona. Las comisiones se preparan€ ¡ya está ahí sant Josep!, empieza la semana fallera. Y en la falla de Montolivete paella, el mateix que l'any passat: ferraura, garrofó, tabella€ no, caldereta en caragols!. Por gracia de una firma de prótesis dentales y el buen hacer de la comisión, los eméritos del centre d'activitats per a persones majors de monteolivete, disfrutamos de ligera comida acompañada de los trons de bac, los mismos truenos a los que tuvimos que acostumbrarnos durante el concierto que nos ofreció el Coro del Centre: que si habaneras, canciones hispanas, zarzuelas, que si la canción del olvido (soldado de Nápoles); más conocida la letra por los comensales, nos animamos a tararear la canción y ya con el permiso del director nos atrevimos, de pie, a cantar el himno regional con fuertes aplausos cuando se citaba a la gran patria España.