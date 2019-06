Se dice que somos una generación dormida, que estamos anestesiados por una cultura conformista y tecnológica. Obsesionados por el consumo y el narcisismo selfie. Nacidos en la sociedad del bienestar económico y enganchados a las redes sociales, según el informe «Retratos de Juventud» el 83% de los jóvenes utiliza redes sociales como medio de comunicación social, integrantes de una generación llamada «nativos digitales», dicen que no estamos preocupados ni implicados socialmente, pero voces como la de Greta Thunberg y su huelga generando conciencia hacia el calentamiento global demuestran lo contrario, que hay jóvenes dispuestos a cambiar las cosas. Desde los últimos meses, millones de estudiantes han hecho huelga por el clima poniendo de manifiesto su decidida intención de salvar el planeta. Cada vez serán más los que se unan a la revolución para la defensa del medio ambiente. Somos la generación que tiene que salvar el planeta, aunque todavía no sepamos cómo hacerlo; lo que si sabemos es que ya no puede esperar.